F-E: Vergne é pole e estabelece novo recorde na categoria

Jean-Éric Vergne conquistou sua terceira pole position da temporada batendo António Félix da Costa por apenas 0,025s. O piloto da DS Penske marcou 1:08s779, tendo sido mais rápido no primeiro e terceiro setores do Portland International Raceway. Com isso, alcança sua 17ª pole na Fórmula E, o novo recorde na categoria.

Vergne avançou para a final após enfrentar Robin Frijns, da Envision. Já António Félix da Costa, da Porsche, bateu Sam Bird, da McLaren, consolidando o excelente fim de semana em Portland: vitória na corrida 1 e briga pela pole da corrida 2.

Já nas quartas, apesar de Pascal Wehrlein estar a apenas 24 pontos de Nick Cassidy na batalha pelo campeonato, nenhuma ordem de equipe foi dada enquanto o alemão enfrentava Da Costa.

Melhor para o português avançou confortavelmente com 0,373s sobre Wehrlein. A eliminação não permitiu que o alemão brigasse pelos três pontos atribuídos a pole.

O líder do campeonato, Nick Cassidy, da Jaguar, decepcionou e não conseguiu avançar para as semifinais, pois ficou 0,141s abaixo do tempo de Vergne.

Nick Cassidy, Jaguar TCS Racing, Jaguar I-TYPE 6 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Os brasileiros Lucas Di Grassi, da ABT Cupra, Sérgio Sette Câmara, da ERT, e Caio Collet, da Nissan, não conseguiram resultados expressivos e não foram à fase eliminatória da Fórmula E. Sette Câmara larga em 16º, Di Grassi em 19º e Collet em 22º.

