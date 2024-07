Caio Collet disputou neste final de semana a rodada dupla da Fórmula E, em Portland, nos Estados Unidos. Foi a estreia do jovem piloto brasileiro em um campeonato mundial.

O piloto de 22 anos que compete a temporada regular da Indy NXT e ocupa o cargo de piloto reserva da equipe Nissan na Fórmula E foi chamado as pressas para substituir Oliver Rowland que ficou doente na última sexta-feira.

Com apenas um teste na categoria, que está no momento decisivo da temporada, Collet superou seu companheiro de equipe, o francês Sacha Fenestraz, nos dois treinos livres da 13ª etapa, ficando no top 5 do treino livre 2.

Na classificação o brasileiro superou o francês novamente e foi o 14º colocado. Em uma dinâmica de prova muito diferente do habitual e ainda se adaptando ao modo ataque e suas estratégias o piloto de 22 anos chegou a ocupar o 12º lugar, próximo da briga do top 10, recebendo a bandeira quadriculada no 18º lugar.

No domingo Caio Collet disputou a segunda rodada do final de semana, válida pela 14ª etapa do campeonato mundial. Um pouco mais adaptado recebeu a bandeira quadriculada no décimo sexto lugar, superando seu companheiro de equipe.

Collet destacou a necessidade de aprender tudo muito rápido, como a gestão da energia do carro, a estratégia de prova e como funciona um final de semana de ePrix. O piloto brasileiro também se sentiu mais a vontade na segunda corrida, mais adaptado ao carro e a dinâmica de prova.

“Foi uma ótima experiência para mim neste fim de semana e gostei de trabalhar com a equipe e do meu tempo na pista. A corrida 1 foi difícil, o carro estava bom, mas foi difícil entender onde e como usar a energia para ultrapassar. A curva de aprendizado foi grande, na segunda prova eu estava mais confortável no carro, apesar de uma classificação frustrante".

"Nossa estratégia foi boa e eu fui melhor em termos de gestão de energia, de qualquer maneira pude entender melhor como funcionam os finais de semana de corrida e com certeza vai me ajudar. Quero agradecer toda equipe e desejo melhoras ao Oliver."

O próximo compromisso do piloto brasileiro é pela Indy NXT no dia 07 de julho, em Mid-Ohio. Caio Collet é o terceiro colocado do campeonato e acumula quatro pódios na temporada.

