Domingo de feito inédito na Fórmula E! Ex-campeão da categoria, o português António Félix da Costa, da Porsche, triunfou no ePrix de Portland II e, com isso, se torna o primeiro piloto da história da competição a vencer três corridas consecutivas. Confira abaixo a manobra que rendeu a glória ao luso:

Ele chegou à frente do holandês Robin Frijns, da Envision. Quem fechou o pódio foi o neozelandês Mitch Evans, da Jaguar. Companheiro de da Costa, o postulante ao título Pascal Wehrlein, da Alemanha, teve incidente (abaixo) e foi quarto, após ensaio de ajuda por parte do português, que acabou não ocorrendo.

Pole e bicampeão da F-E, o francês Jean-Éric Vergne, da DS Penske, completou o top 5. Já o líder de 2024, Nick Cassidy, da Jaguar, terminou só em 13º. Com isso, o neozelandês fica míseros 12 pontos à frente de Evans e Werhlein, estes empatados. Faltam 2 corridas, em Londres, nos dias 20 e 21 de julho.

Imediatamente atrás, veio Sérgio Sette Câmara, da ERT: em 14º, ele foi o brasileiro mais bem colocado na prova -- substituto de Oliver Rowland após mal-estar do britânico da Nissan, o jovem Caio Collet foi 16º, enquanto o ex-campeão Lucas di Grassi, da Abt-Cupra, cruzou a bandeirada em 17º. Veja resultado:

