Depois de muita espera, a Fórmula E está de volta. Dois meses depois de uma emocionante etapa no México, o Campeonato Mundial de Carros elétricos retoma as atividades da temporada 2022 com uma rodada dupla do ePrix de Roma.

Neste fim de semana, a F-E realiza a quarta e quinta etapas da temporada 2022, que promete ser a maior de sua história, com 16 provas em 10 cidades do redor do mundo. E depois de passar pela Arábia Saudita e o México, a categoria inicia sua trajetória em solo europeu com a quarta edição do evento na capital italiana.

A F-E chega a Roma com Edoardo Mortara, companheiro de Lucas di Grassi na Venturi, na liderança do Mundial, com 43 pontos, cinco à frente do atual campeão Nyck de Vries, enquanto a dupla da Porsche, André Lotterer e Pascal Wehrlein, vêm na sequência com 30, enquanto Stoffel Vandoorne fecha o top 5 com 28.

Com Roma cinco horas à frente do Brasil, a programação do ePrix tem início ainda na madrugada brasileira, dividindo horários com a F1 na Austrália. Mas ambas as corridas serão realizadas na manhã, sendo uma no sábado e uma no domingo, com suas respectivas classificações acontecendo mais cedo.

Confira os horários da quarta e quinta etapas. A TV Cultura é responsável pelas transmissões em TV aberta enquanto o SporTV cobre a categoria na TV fechada.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sábado 2h10 YouTube da F-E Treino Livre 2 Sábado 3h55 YouTube da F-E Classificação 1 Sábado 5h40 TV Cultura e SporTV 3 Corrida 1 Sábado 9h40 TV Cultura e SporTV 3 Treino Livre 3 Domingo 3h25 YouTube da F-E Classificação 2 Domingo 5h40 TV Cultura e SporTV 3 Corrida 2 Domingo 9h40 TV Cultura e SporTV 3

