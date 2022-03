Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E apresentará oficialmente a nova geração de carros da categoria, o Gen3, no próximo mês, antes do ePrix de Mônaco, em um evento marcado para o dia 28 de abril no Principado.

O Gen3, que entrará em vigor na próxima temporada, terá um trem de força traseiro de 350kW e um motor dianteiro de fornecimento padrão de 250kW para a regeneração de energia dos freios dianteiros, produzindo uma capacidade regenerativa combinada de 600kW.

Imagens promocionais do carro divulgadas durante os testes de pré-temporada no ano passado mostram que o estilo do Gen3 será com forma deltoide, com duas barbatanas na traseira. Mais leve que o Gen2, o novo modelo também não terá freios traseiros hidráulicos, com a Michelin passando o fornecimento de pneus para a Hankook.

Apesar de vários pontos de desenvolvimento entre cada montadora seguir igual entre o Gen2 e o Gen3, alguns componentes passarão a ser padronizados como forma de reduzir os custos.

"O Gen3 da Fórmula E representa um passo adiante para o esporte a motor e a mobilidade elétrica", disse Jamie Reigle, CEO da categoria. "Projetado para demonstrar que alta performance, eficiência e sustentabilidade podem ser empacotados juntos sem comprometimento, o Gen3 é o nosso carro mais poderoso, mais leve e mais rápido até hoje".

"Mal podemos esperar para levantarmos a cortina do Gen3 em Mônaco, um local fundamental na história do automobilismo, e de ver nosso carro nas ruas ao redor do mundo no próximo ano".

Além do lançamento do Gen3, a F-E e a FIA realizarão uma reunião em Mônaco envolvendo importantes nomes da indústria para considerar como que o campeonato deve progredir com os planos do Gen4, acompanhando as tendências de desenvolvimento do setor.

No momento, sete montadoras estão confirmadas na era do Gen3: DS, Jaguar, Mahindra, Nissan, NIO 333 e Porsche entre as que já estão no grid hoje, além da chegada da Maserati.

A Jaguar será a fornecedora da Envision na era do Gen3, enquanto Mahindra e Nissan revelaram anteriormente que negociam com equipes sobre o fornecimento de trens de força. O status da parceria da DS com a Techeetah segue incerto, com fontes indicando ao Motorsport.com que a marca francesa pode se unir à Dragon Penske.

Mercado se movimenta: Da Costa inicia conversas com Porsche

Enquanto a temporada 2022 está longe de acabar, com apenas três de 16 corridas já realizadas, os bastidores seguem quentes com a possível dança de cadeiras para a nova geração da categoria. E uma negociação já começa a chamar a atenção.

Segundo o portal The Race, o campeão António Félix da Costa negocia com a Porsche por uma das vagas na equipe alemã para a próxima temporada.

Atualmente, o português corre ao lado do bicampeão Jean-Éric Vergne na DS Techeetah, mas, além das dúvidas sobre a manutenção da parceria da montadora francesa com a equipe chinesa, pairam dúvidas sobre o futuro da equipe como um todo, com rumores pelo paddock de que estaria sendo colocada à venda. Tanto que a renovação de Vergne e Da Costa foram anunciadas tardiamente neste ano.

Apesar de Da Costa estar negociando também com a Techeetah, segundo a publicação, o acordo com a Porsche poderia indicar uma jornada dupla para o português, disputando o WEC ou a IMSA com o novo programa da marca na classe LMDh.

Caso a negociação siga adiante, Da Costa ocuparia a vaga de Andre Lotterer, que também poderia estar a caminho do programa da Porsche nas corridas de endurance. Apesar de diversos pódios ao longo das cinco temporadas na F-E, o piloto alemão não parece ter realmente se acostumado com o carro da categoria.

