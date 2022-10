Fórmula E: Confira o traçado do ePrix de São Paulo, no Anhembi

Carregar reprodutor de áudio

Na próxima temporada, a Fórmula E desembarca pela primeira vez no Brasil para a realização do ePrix de São Paulo, que será disputado no sambódromo do Anhembi e em seus entornos, na região norte da capital paulista.

A etapa está agendada para 25 de março de 2023 e deve contar com dois brasileiros: Lucas di Grassi, que foi campeão da F-E pela Audi, correu pela Venturi no último campeonato e vai para a Mahindra no ano que vem; e Sérgio Sette Câmara, que trocou a Dragon-Penske pela NIO 333.

O evento marca uma 'vitória pessoal' especialmente para di Grassi, que contribuiu para a vinda da F-E, na qual corre desde a sua temporada inaugural, para o País no nono campeonato da categoria de monopostos elétricos.

Na manhã desta quinta-feira (13/10), di Grassi e Sette Câmara participaram de uma cerimônia de apresentação do ePrix, realizada no Edifício Matarazzo, sede da prefeitura paulistana, na região central de São Paulo.

O Motorsport.com esteve presente no evento e, entre outros assuntos abordados com di Grassi e Sette Câmara, apurou como será o traçado do ePrix de São Paulo. Confira o layout da pista no tweet abaixo:

O circuito terá extensão de 2,8km, com sentido oposto ao do que recebia a IndyCar. A largada será no sambódromo, não passará pela Marginal Tietê, terá um trecho na avenida Olavo Fontoura e também uma chicane, passando pelo túnel ao lado do Palácio de Exposições.

Veja como está o grid da Fórmula E para a próxima temporada até o momento:

