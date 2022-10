Carregar reprodutor de áudio

Nesta quinta-feira (13), a Fórmula E abriu oficialmente as vendas dos ingressos para o primeiro ePrix de São Paulo, marcado para 25 de março do próximo ano no Sambódromo do Anhembi, na capital paulista. Na venda online, os valores variam entre 150 e 375 reais para o evento, que marca a primeira passagem do mundial de carros elétricos pelo país.

A abertura da bilheteria coincidiu com a realização do lançamento oficial da etapa nesta quinta-feira, na sede da Prefeitura de São Paulo no Viaduto do Chá. O evento contou com a presença de autoridades da Fórmula E e os brasileiros do grid da categoria, Lucas di Grassi, que correrá pela Mahindra em 2023 e Sérgio Sette Câmara, que troca a Dragon pela NIO 333.

Nesta primeira leva, foram liberados ingressos em seis setores, todos na reta principal: C, D, E, F, G e H.

Os setores D, F e G têm ingressos no valor de 300 reais na modalidade inteira, enquanto meia-entrada e idoso saem a 150 reais e o ingresso solidário, mediante a uma pequena doação feita no momento do pagamento a uma instituição beneficente escolhida pelo promotor do evento sai por 230 reais.

Já os ingressos dos setores C, E e H saem a 375 na inteira, 187,50 na meia-entrada e idoso e 230 no ingresso solidário.

Os ingressos podem ser adquiridos através deste link. Nesta primeira leva, foram disponibilizados cinco mil ingressos.

Em sua nona temporada, a Fórmula E contará com uma importante novidade em 2023: a estreia dos carros Gen3, a nova geração de modelos da categoria, que promete maior velocidade. O grid ainda voltará a contar com 12 equipes, graças ao retorno da Abt, que foi parceira da Audi por muitos anos na F-E, e a estreia da McLaren, que assumirá as operações da Mercedes após a saída da montadora alemã no fim da temporada 2022 em agosto.

O ePrix de São Paulo marca o retorno da Fórmula E à América do Sul pela primeira vez desde janeiro de 2020, quando a categoria realizou sua última etapa em Santiago. Além da capital chilena, o mundial de carros elétricos já correu em Buenos Aires, na Argentina, e em Punta del Este, no Uruguai.

A etapa na capital paulista terá como base o Sambódromo do Anhembi, e deve utilizar uma versão modificada do traçado usado pela Indy na etapa realizada no começo dos anos 2010.

O ePrix de São Paulo será a sétima prova da temporada 2023, que começa em janeiro na Cidade do México, e que contará também com a estreia de Hyderabad, na Índia. O calendário conta ainda com três provas a serem confirmadas, sendo duas delas logo antes de São Paulo.

