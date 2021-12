O retorno da Fórmula E à China foi oficialmente descartado do terceiro esboço do calendário da categoria de 2022, com as etapas de Berlim e Roma agora aumentadas para se tornarem eventos de duas corridas.

Apesar das complexidades contínuas da Covid-19, a China manteve uma posição nos calendários provisórios previamente divulgados para 2022 em um local "a ser confirmado".

Embora um retorno a Sanya fosse o destino mais provável, a categoria tinha como alvo outras cidades, mantendo discussões com Xangai, Shenzhen e Chengdu.

Mas a data reservada de 19 de março foi cancelada, bem como a vaga imediatamente anterior, 5 de março, que foi liberada pelo cancelamento de um primeiro ePrix da Cidade do Cabo, novamente devido à pandemia.

Após a reunião de 15 de dezembro do Conselho Mundial de Esportes a Motor da FIA, no entanto, as rodadas de Berlim e Roma foram promovidas ao status de rodada dupla para preencher as lacunas.

Isso significa que a oitava temporada da Fórmula E vai agora comprometer seis rodadas duplas no total para manter um cronograma de 16 corridas, o mais longo da história do campeonato.

Berlin track Photo by: Andreas Beil

Em linha com o calendário original, que foi divulgado no início de julho, Vancouver fará sua estreia em 2 de julho, enquanto a estreia em Seul completará a temporada entre 13 e 14 de agosto.

E apesar das pressões políticas locais, Jacarta dará à Indonésia o seu primeiro evento da Fórmula E em 4 de junho.

As outras mudanças notáveis ​​para 2022 incluem o ePrix de Mônaco se tornando um evento anual, como prometido após a corrida de grande sucesso em maio de 2021.

O chefe do campeonato e cofundador da Fórmula E, Alberto Longo, que preside o cronograma, disse: “O calendário 2021-2022 é o nosso mais extenso até agora e esperamos trabalhar ao lado de todas as nossas cidades-sede para realizar 16 corridas dramáticas.”

"O grid é indiscutivelmente o mais forte que já vimos, e as regulamentações esportivas revisadas fornecerão uma plataforma esportiva renovada e fortalecida."

Confira o calendário

28-29 de janeiro - Diriyah

12 de fevereiro - Cidade do México

9-10 de abril - Roma

30 de abril - Monte Carlo

14-15 de maio - Berlim

4 de junho - Jacarta

2 de julho - Vancouver

16-17 de julho - Nova York

30-31 de julho - Londres

13-14 de agosto - Seul

Hamilton CAMPEÃO de 2021? Título DIVIDIDO com Verstappen? Ideia é ventilada por Brundle e ATÉ ALONSO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #152: Qual tamanho do título de Verstappen após derrotar Hamilton?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: