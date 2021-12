Único bicampeão da Fórmula E, o francês Jean-Éric Vergne, da equipe DS Techeetah, detonou os rivais da categoria de monopostos elétricos, dizendo que o padrão de pilotagem na competição é "inaceitável" e afirmando que "crianças no kart estão correndo de maneira mais limpa do que nós".

Muitos atribuem o excesso de incidentes dos últimos anos da F-E ao design da segunda geração de carros da categoria elétrica -- no ano que vem, a competição mudará para os modelos da terceira geração.

De todo modo, os carros atuais têm as rodas cobertas, de modo que as máquinas resistem a repetidos toques, o que acaba permitindo que os pilotos guiem sem maiores riscos de danos significativos e abandono.

Na última segunda-feira, foram reveladas algumas imagens do que deve ser o carro da terceira geração. Tais fotografias indicam que essa estrutura será abandonada, em prol de um retorno a um design mais tradicional, com as rodas dianteiras expostas.

O fato é que Vergne subiu ao tom ao ser questionado sobre o padrão de pilotagem na F-E. "Somos um campeonato muito profissional, mas a maneira com a qual os pilotos estão guiando neste momento, por causa dos carros -- que permitem que eles se batam e ainda terminem nos pontos --, é inaceitável. Acho que a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) precisa fazer alguma coisa", afirmou o ex-Fórmula 1.

"Quando você pensa em jovens crianças assistindo às corridas da F-E, elas pensam que estamos fazendo corridas normais de kart entre amigos. Não pode ser assim. Nós representamos marcas", seguiu.

"É um show ruim e eu realmente insto a FIA a fazer algo em relação a isso. Eles precisam policiar mais. Até as crianças no kart estão correndo de maneira mais limpa do que nós na F-E", disparou o francês.

"No kart, quando você bate em alguém, você é desclassificado. Não importa o que aconteceu. Por que não podemos fazer o mesmo na F-E? Eu não entendo. Realmente espero que rumemos para corridas mais justas e limpas, pois o que vi na última temporada é inaceitável", completou Vergne.

