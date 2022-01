Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E está de volta, oficialmente. Nesta quinta-feira (27) foi realizado o primeiro treino livre em Diriyah, palco do primeiro ePrix do ano. Quem se deu bem foi Oliver Rowland, da Mahindra, que cravou 1min10s559, ficando a 0s158 à frente de António Félix da Costa, o campeão da temporada retrasada.

Por falar em campeão, o atual, Nyck de Vries, não começou como gostaria. Nos 10 primeiros minutos ele perdeu o controle de sua Mercedes na curva 3 e bateu nas barreiras, comprometendo a suspensão da roda traseira esquerda.

Entre os brasileiros, Lucas di Grassi, que estreia na Venturi, foi quem conseguiu a melhor marca, em nono, ficando a 0s674 do líder. Sérgio Sette Câmara foi o 18º.

Nesta sexta-feira acontece o segundo treino livre às 8h25. A classificação da corrida 1 será às 10h30 e a primeira prova do ano às 1430, todos horários de Brasília.

Resultados:



