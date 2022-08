Fórmula E: Veja horários e como assistir à grande final em Seul

Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, a Fórmula E realiza a grande final de sua oitava temporada, com a disputa do ePrix de Seul, na Coreia do Sul, etapa que estreia na categoria de monopostos elétricos chancelada pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

Por causa do fuso horário, as principais atividades de pista do evento vão acontecer no fim da noite ou durante a madrugada, então é importante ficar por dentro dos horários e dos canais de transmissão da F-E.

De todo modo, após o cancelamento do ePrix de Seul quando da intensificação da pandemia do novo coronavírus em todo mundo, agora o campeonato elétrico vive grande expectativa pelas provas asiáticas.

Serão duas corridas para definir o vencedor da atual campanha, tendo como palco o Complexo Esportivo que recebeu as Olimpíadas de 1988, no Parque Olímpico de Seul. Além disso, a disputa derradeira do final de semana marcará a 100ª prova da história da F-E.

Lucas di Grassi, Venturi Racing, atualmente sexto colocado na temporada Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Outra curiosidade interessante é que o brasileiro Lucas di Grassi, campeão da F-E que recentemente empatou com o suíço Sébastien Buemi como maior vencedor da história da categoria (13 triunfos), pode chegar a 1000 pontos na categoria, caso some quatro unidades em Seul.

“Seul também marca o capítulo final da geração atual da F-E e será minha 100ª corrida na categoria, algo que será muito especial. Não será surpresa para ninguém que eu continue lutando até o fim", disse di Grassi, que também quer ajudar seu time, a Venturi, a conquistar o título entre as equipes.

Além de di Grassi, o Brasil também é representado no grid por Sérgio Sette Câmara, que enfrenta temporada difícil em função dos problemas da escuderia Dragon-Penske. De todo modo, na outra ponta da tabela, a disputa pelo título de pilotos está acirrada.

Representante da Mercedes, o belga Stoffel Vandoorne é o líder e principal favorito à taça, já que está com 185 pontos, com 36 de vantagem sobre o segundo colocado, o neozelandês Mitch Evans (Jaguar), e a 41 de distância do ocupante da terceira posição, o suíço Edoardo Mortara (Venturi).

Além da conquista individual, Vandoorne gostaria de dar à Mercedes um segundo título entre as equipes, já que as Flechas de Prata deixarão a categoria após este fim de semana -- a entrada será assumida por outra gigante do automobilismo mundial, a McLaren. Mas será que o companheiro do belga, Nyck de Vries, vai ajudar Stoffel em Seul? Na última etapa, em Londres, o holandês e atual campeão da F-E não deu mostras de 'companheirismo' ao se recusar a ceder posição ao parceiro.

Entre os pilotos, outra questão a se observar no ePrix de Seul será o desempenho do francês Norman Nato, que substituirá Sam Bird na Jaguar, pois o britânico está com a mão quebrada. Veja abaixo os horários (Brasília) da etapa da Coreia do Sul e saiba onde assistir às atividades de pista:

12 de agosto, sexta-feira

19h50 – Treino livre 1 [YouTube da F-E]

21h40 – Treino livre 2 [YouTube da F-E]

23h30 – Classificação [TV Cultura e SporTV]

13 de agosto, sábado

3h30 – Corrida 1 [TV Cultura e SporTV]

21h20 – Treino livre 3 [YouTube]

23h30 – Classificação [TV Cultura e SporTV]

14 de agosto, domingo

3h30 – Corrida 2 [TV Cultura e SporTV]

Veja também as formações e parcerias técnicas confirmadas para a próxima temporada:

Equipe Powertrain Pilotos Jaguar Jaguar Porsche DS Mahindra M9Electro Maserati Nissan NIO 333 Nissan Porsche F-E Team Porsche Mahindra M9Electro ?

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren

Podcast: é o fim da linha para Ricciardo na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: