E-Prix de Londres: Di Grassi vence e Vandoorne se aproxima do título

Carregar reprodutor de áudio

Uma excelente decisão de encadear seu primeiro e segundo modos de ataque deu a Di Grassi a vantagem sobre Jake Dennis, vencedor da corrida anterior. Di Grassi então simplesmente teve que esperar até que os modos de ataque de todos fossem consumidos para avançar, para garantir que Dennis não pudesse pegá-lo.

Dennis conseguiu manter a liderança na primeira curva e parecia ter uma vantagem administrável sobre Di Grassi nas primeiras 10 voltas da corrida.

Com um plano de ativação do modo de ataque diferente da corrida um, os pilotos desta vez tiveram três lotes de modo de ataque - cada um com quatro minutos de duração - oferecendo uma variável estratégica diferente.

Os dois pilotos brigaram entre si, com estratégias de uso do modo de ataque diferentes. Ao pegar a segunda ativação, Dennis ultrapassou Di Grassi. O piloto de Venturi retornando o favor três voltas depois, uma vez que a ativação de Dennis terminou.

Depois que o modo de ataque de Dennis terminou, Di Grassi poderia abrir ainda mais a liderança e ficou relativamente despreocupado durante o restante da corrida, já que Dennis teve que lidar com Nyck De Vries no final da corrida.

O outro brasileiro no grid, Sergio Sette Câmara, garantiu os primeiros pontos do ano da Dragon Penske com nono lugar na corrida.

Enquanto isso, o líder do campeonato, Stoffel Vandoorne, passou de 13º no grid para quarto e com seus principais rivais no título indo mal na segunda corrida, deu a ele uma vantagem de 36 pontos na classificação.

F1 AO VIVO: Verstappen dá SHOW, Ferrari ARRUÍNA Leclerc e Hamilton ENDOSSA FORÇA da Mercedes; DEBATE

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: