Fórmula E: di Grassi correrá pela Mahindra na temporada 2022/23

Campeão da Fórmula E em 2016/17 e prestes a completar sua 100ª corrida no campeonato na etapa deste fim de semana na Coreia do Sul, o brasileiro Lucas di Grassi, atualmente na Venturi, correrá pela equipe Mahindra na temporada 2022/23 da categoria de monopostos elétricos.

Com isso, o piloto deixa a Venturi, que virará a escuderia Maserati no próximo campeonato, após uma temporada com o time monegasco, para o qual foi depois da saída da Audi da categoria elétrica.

A Mahindra será, portanto, a terceira equipe de di Grassi na F-E, na qual o brasileiro corre desde a sua fundação, em 2014. Na etapa final do atual campeonato neste fim de semana em Seul, o piloto pode chegar a 1000 pontos na F-E, que chega ao final de sua oitava temporada no domingo.

Di Grassi assumirá a vaga deixada pelo britânico Alexander Sims como novo companheiro de Oliver Rowland, também da Grã-Bretanha. Assim como o brasileiro, o time indiano está na F-E desde o começo da categoria.

A Mahindra também será fornecedora de powertrain para a equipe Abt -- que retornará à F-E na próxima temporada e é justamente o time pelo qual di Grassi correu antes de ir para a Venturi, quando o grupo era associado à Audi.

"Juntar-me à Mahindra representa um novo desafio na minha carreira e o momento não poderia ser melhor: com a introdução do Gen3 (novos carros) na nona temporada da F-E, com todos partindo 'do zero'. E ter tido um relacionamento de sete anos com a Abt, com a qual venci o campeonato, dará um bom trampolim, já que a equipe usará o powertrain da Mahindra, de modo que esses dados extras e minha conexão com os engenheiros nos colocará em bom lugar", afirmou di Grassi.

"O objetivo a curto prazo é vencer corridas e a longo prazo é ajudar a Mahindra Racing a vencer o campeonato mundial e se tornar um ícone das corridas elétricas em todo o mundo. Construiremos juntos um futuro emocionante e sustentável", completou o brasileiro.

Oliver Rowland, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro, Alexander Sims, Mahindra Racing, Mahindra M7Electro Photo by: Andreas Beil

A Mahindra atualmente ocupa o nono lugar no campeonato de equipes da F-E em meio a uma temporada difícil, mas o chefe da equipe, Dilbagh Gill, espera que a contratação de di Grassi dê à escuderia um impulso maior para disputar títulos com seu novo carro Gen3.

"Não há dúvida de que Lucas [di Grassi] é um dos maiores pilotos de F-E da história desse esporte - as estatísticas e os títulos falam - mas, para nós, seu apelo é muito mais amplo do que isso", disse Gill.

"Somos a única equipe carbono zero desde o início e é fundamental para nossa existência que estejamos impulsionando desenvolvimentos tecnológicos em mobilidade elétrica com paixão e conhecimento dentro e fora da pista."

“Acreditamos que Lucas está perfeitamente posicionado para fazer isso conosco e estamos prontos para incluí-lo em nosso inovador programa Gen3 nas próximas semanas. Nossa ambição é que a Mahindra Racing se torne campeã e a experiência e o impulso de Lucas serão fundamentais."

Veja horários (Brasília) da etapa da Coreia do Sul e saiba onde assistir às sessões:

12 de agosto, sexta-feira

19h50 – Treino livre 1 [YouTube da F-E]

21h40 – Treino livre 2 [YouTube da F-E]

23h30 – Classificação [TV Cultura e SporTV]

13 de agosto, sábado

3h30 – Corrida 1 [TV Cultura e SporTV]

21h20 – Treino livre 3 [YouTube]

23h30 – Classificação [TV Cultura e SporTV]

14 de agosto, domingo

3h30 – Corrida 2 [TV Cultura e SporTV]

Veja as outras formações e parcerias técnicas confirmadas para a próxima temporada:

Equipe Powertrain Pilotos Jaguar Jaguar Porsche DS Mahindra M9Electro Maserati Nissan NIO 333 Nissan Porsche F-E Team Porsche Mahindra M9Electro ?

