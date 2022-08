Carregar reprodutor de áudio

No último domingo, a Fórmula E encerrou sua temporada correndo pela primeira vez na Coreia do Sul, em Seul, tendo Stoffel Vandoorne como campeão de 2022. A Mercedes levou o título de construtores mesmo com o abandono de De Vries após um toque com Pascal Wehrlein que disparou duramente contra o campeão de 2020/2021 no rádio desejando que ele nunca chegasse à Fórmula 1.

Os dois disputavam a 13ª colocação, lado a lado, na curva 1 quando o toque entre eles aconteceu e o ex-F1 xingou o piloto da Mercedes no rádio o chamando de "idiota". De Vries foi considerado culpado pelo incidente e foi penalizado em cinco segundos, mas precisou abandonar posteriormente.

"Só idiotas aqui. Espero que ele não chegue à F1. Idiota do c******!", disparou Wehrlein.

Pascal Wehrlein teve passagens pela Fórmula 1 em 2016 e 2018 quando disputou 39 GPs pela Manor e pela Sauber, na época.

Já pelo lado do holandês, há rumores de que ele possa assumir uma vaga na Williams caso Nicholas Latifi não fique na equipe para 2023. Nesta temporada, já participou do treino livre um do GP da Espanha, além de ser o piloto reserva da Mercedes na categoria. De Vries também é especulado como um possível nome na equipe de Toto Wolff após a aposentadoria do heptacampeão Lewis Hamilton.

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren PODCAST: É o fim da linha para Ricciardo na F1?