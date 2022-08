Carregar reprodutor de áudio

A temporada 2023 da Fórmula E começa apenas em janeiro com o ePrix da Cidade do México, mas o mercado de pilotos do Mundial de carros elétricos já está aquecido, com três anúncios de pilotos nesta terça-feira. Enquanto a McLaren anunciou René Rast como o primeiro nome da equipe na categoria, a Nissan confirmou uma dupla nova: Sacha Fenestraz e Norman Nato.

Pouco depois de confirmar sua saída da Audi, esse é o segundo programa que Rast se liga, com o alemão passando a fazer parte da lista de pilotos de fábrica da BMW.

O piloto alemão volta à Fórmula E após correr com a Audi no final da temporada 2019-20 e o campeonato completo em 2021, antes da saída da montadora alemã da categoria, passando a focar no DTM. Anteriormente, ele já havia corrido com a Aguri em Berlim na temporada 2015-16.

A McLaren assumirá oficialmente a estrutura da Mercedes a partir de setembro, com a marca alemã deixando a categoria com a conquista dos dois últimos mundiais de pilotos e de construtores.

"Estou muito feliz por me juntar à McLaren na Fórmula E", disse Rast. "Como fã do esporte, a McLaren sempre teve muito apelo. É um nome icônico no esporte a motor com uma história muito rica, então sinto privilegiado e orgulhoso por poder representar a McLaren na Fórmula E".

Em suas passagens anteriores pela categoria, Rast somou dois pódios, um na maratona de provas de Berlim no fim da temporada 2019-20 e outro em Puebla no ano seguinte, terminando o campeonato em 13º.

Ainda não confirmada, a segunda vaga da McLaren deveria ficar com o piloto da equipe na Indy Felix Rosenqvist, mas o sueco afirmou recentemente que busca oportunidades para seguir correndo no automobilismo norte-americano.

Já na Nissan, a dupla francesa substitui o campeão Sébastien Buemi e Max Günther para a nona temporada do mundial, a primeira em que a montadora japonesa terá controle total da equipe, após comprar a parte da e.dams.

Nato retorna à F-E após guiar pela Venturi na temporada 2021 e uma participação especial em Seul em agosto, substituindo Sam Bird. Já Fenestraz fará seu primeiro campeonato completo após uma estreia de última hora na capital sul-coreana, substituindo Antonio Giovinazzi na Dragon Penske ao lado de Sérgio Sette Câmara.

Desde 2020, Fenestraz vem focando quase que exclusivamente no automobilismo japonês, disputando a Super Fórmula e a Super GT. Mas ele não é desconhecido do paddock da F-E, atuando como piloto reserva e de desenvolvimento da Jaguar há dois anos.

Em entrevista ao Motorsport.com, Fenestraz revelou que o acordo com a Nissan já avançava há algum tempo, com a assinatura vindo logo após sua vitória na etapa de Sugo da Super Fórmula em junho.

Da dupla da Nissan na temporada 2022, Buemi deve ir para a Envision Racing ao lado de Nick Cassidy, enquanto o futuro de Günther segue indefinido.

Confira como está o grid da temporada 2023 da Fórmula E até o momento:

