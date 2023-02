GALERIA: Veja o melhor da Porsche no ePrix da Índia de Fórmula E A Porsche assume a liderança do campeonato com direito a pódio em Hyderabad

Por: Porsche AG António Félix da Costa, Porsche, 3º lugar, chega ao pódio 1 / 15 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Porsche 2 / 15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images António Félix da Costa, Porsche 3 / 15 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Porsche 4 / 15 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images António Félix da Costa, Porsche 5 / 15 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images António Félix da Costa, Porsche, assina autógrafos 6 / 15 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Jean-Éric Vergne (direita), DS Penske, e António Félix da Costa, Porsche 7 / 15 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images António Félix da Costa, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 8 / 15 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 9 / 15 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Porsche 99X Electric Gen3, Hyderabad, Índia, 2023, Porsche AG © 2023 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 10 / 15 Foto de: Porsche AG António Félix da Costa, Porsche 99X Electric Gen3, Hyderabad, Índia, 2023, Porsche AG © 2023 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 11 / 15 Foto de: Porsche AG Pascal Wehrlein, Porsche 99X Electric Gen3, Hyderabad, Índia, 2023, Porsche AG © 2023 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 12 / 15 Foto de: Porsche AG Porsche Taycan Turbo S, Safety Car, Hyderabad, Índia, 2023, Porsche AG © 2023 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 13 / 15 Foto de: Porsche AG António Félix da Costa, Porsche 99X Electric Gen3, Hyderabad, Índia, 2023, Porsche AG © 2023 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 14 / 15 Foto de: Porsche AG António Félix da Costa, Porsche 99X Electric Gen3, Hyderabad, Índia, 2023, Porsche AG © 2023 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG 15 / 15 Foto de: Porsche AG