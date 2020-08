F-E: Gunther segura Frijns no fim e vence em Berlim; Da Costa é 4º e se aproxima de título

Em um final sensacional, Maximilian Gunther garantiu sua segunda vitória na temporada 2019/2020 da Fórmula E. O alemão superou Jean-Eric Vergne nas voltas finais e teve que segurar o ímpeto do holandês Robin Frijns até os últimos metros.

O atual bicampeão da Fórmula E liderou o maior número de voltas, mas perdeu energia no final, acabando em terceiro. Líder e franco-favorito ao campeonato, Antonio Felix da Costa foi o quarto colocado, abrindo agora 68 pontos de vantagem sobre o próprio Gunther.

Felipe Massa acabou punido com um drive through por ter batido em di Grassi e foi o 19º. Sergio Sette Câmara se envolveu em um acidente a abandonou.

A Corrida

A largada foi ‘limpa’ e Vergne conseguiu se manter à frente, o mesmo acontecendo com da Costa, que se manteve em oitavo. Max Gunther e D’Ambrosio completaram os três primeiros nos primeiros giros. Di Grassi e Massa ocupavam a 10º e 11ª posições, respectivamente. Sette Câmara era o 15º.

Faltando 32 minutos, um incidente envolvendo Neel Jani, James Calado e Sette Câmara trouxe o safety car na prova. O brasileiro tocou o britânico, sendo que o suíço se envolveu em outro toque mais à frente.

Segundos antes, di Grassi, que havia pegado o modo ataque, foi tocado por Massa e caiu para 13º, e por causa do carro de segurança não pôde utilizar a energia extra.

Devido aos detritos, a relargada aconteceu apenas quando restavam 22 minutos com os ponteiros optando pelo modo ataque. Vergne conseguiu voltar à frente e ter energia extra para usufruir.

Vice-líder do campeonato, Vandoorne teve um pneu furado e teve que ir para os pits.

Faltando 15 minutos para o final, Vergne era o líder com mais de um segundo de vantagem sobre Gunther. Massa ocupava a sexta posição e di Grassi era o 10º. Felix da Costa era o sétimo.

Por buscar o modo ataque, Vergne perdeu tempo e Gunther conseguiu se aproximar, proporcionando uma bela briga pela ponta.

Por ter ocasionado o acidente com di Grassi, Massa foi punido com um drive through.

A briga pela liderança voltava a esquentar nos minutos finais, e Vergne foi superado por Gunther quando restavam pouco menos de quatro minutos. Frijns era o terceiro e da Costa ocupava o quarto posto.

O atual bicampeão da F-E se viu na necessidade de economizar energia e também não resistiu a Frijns.

Frijns bem que tentou até a última volta, mas Gunther segurou a vitória. Vergne se manteve em terceiro e da Costa em quarto. Di Grassi garantiu o oitavo lugar e Massa terminou em 19º.

Resultado