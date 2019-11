Jacarta é confirmada no calendário 2019/20 da Fórmula E

Agora é oficial. O primeiro e-Prix de Jacarta ocorrerá no dia 6 de junho de 2020 e será disputado em um circuito de rua que será construído perto do Monumento Nacional, no centro da cidade. O layout da pista está sendo definido para ser revelado posteriormente.

A F-E estuda a realização de corridas na capital da Indonésia há algum tempo, com o ex-CEO Alejandro Agag dizendo que a categoria "definitivamente olharia para a cidade em 2018/19".

Embora não tenha acontecido na última temporada, o Motorsport.com adiantou no final da temporada 2018/19 em Nova Iorque, que a F-E estava em "negociações avançadas" com a cidade para uma possível corrida na temporada 2019/20.

O Motorsport.com entende que o evento de Jacarta está marcado para acontecer logo depois do e-Prix inaugural de Seul, em 3 de maio, com a corrida de Berlim que estava prevista para ocorrer em 30 de maio voltando para junho.

A rodada de Nova Iorque está marcada para 11 de julho, com a rodada dupla de Londres concluindo a temporada, conforme planejado, de 25 a 26 de julho.

Entende-se que o calendário 2019/20 da F-E deverá ser confirmado na reunião do Conselho Mundial de Automobilismo da FIA, no início de outubro.