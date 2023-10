Nesta terça-feira (17), a Porsche confirmou a manutenção de António Félix da Costa e Pascal Wehrlein pelo segundo ano consecutivo. Com isso, o grid para a temporada 2024 da Fórmula E está completo, com todas as 11 equipes tendo anunciando suas duplas.

As atividades da categoria começam já na próxima semana, com a pré-temporada em Valência, na Espanha, antes do início oficial do campeonato em 13 de janeiro de 2024 com o ePrix da Cidade do México. O mundial passa novamente por São Paulo em março.

Wehrlein é parte da Porsche na F-E desde 2021, tendo liderado a equipe na busca pelo título neste ano, terminando em quarto no Mundial com as duas vitórias em Diriyah, na Arábia Saudita, e mais um triunfo em Jacarta.

Já Da Costa, campeão de 2020, veio para a Porsche após anos na DS Techeetah para formar a dupla mais potente do grid, conquistando pódios na Índia e em Portland, além de uma grande vitória na África do Sul para terminar o campeonato na nona posição.

Juntos, eles colocaram a Porsche na quarta posição do Mundial de Construtores, sendo o melhor resultado da marca do Grupo Volkswagen desde a sua chegada à F-E na temporada 2019/20.

Antonio Felix da Costa, Porsche, Pascal Wehrlein, Porsche Photo by: Andreas Beil

Confira o grid completo da temporada 2024 da Fórmula E:

Equipe Trem de força Pilotos Envision Racing Jaguar I-Type 6 Robin Frijns Sebastien Buemi Jaguar TCS Racing Jaguar I-Type 6 Mitch Evans Nick Cassidy Andretti Global Porsche 99X Electric Jake Dennis Norman Nato TAG Heuer Porsche Formula E Team Porsche 99X Electric Pascal Wehrlein António Félix da Costa DS Penske DS E-Tense FE23 Stoffel Vandoorne Jean-Eric Vergne Maserati MSG Racing Maserati Tipo Folgore Maximilian Gunther Jehan Daruvala Nissan Formula E Team Nissan e-4ORCE 04 Sacha Fenestraz Oliver Rowland NEOM McLaren Formula E Team Nissan e-4ORCE 04 Jake Hughes Sam Bird NIO 333 Racing NIO 333 ER9 Sérgio Sette Câmara Dan Ticktum Mahindra Racing Mahindra M9Electro Nyck de Vries Edoardo Mortara ABT CUPRA Formula E Team Mahindra M9Electro Lucas di Grassi Nico Muller

