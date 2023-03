Félix da Costa: Stock Car é opção quando eu sair da Fórmula E

Carregar reprodutor de áudio

Campeão da Fórmula E 2019/2020 e piloto da Porsche na categoria elétrica, que desembarca no Brasil pela primeira vez para o ePrix de São Paulo neste fim de semana, o português António Félix da Costa disse que correr na Stock Car é uma opção quando ele sair do Mundial da F-E.

Félix da Costa já participou de etapas da categoria máxima do automobilismo nacional e inclusive venceu uma corrida pela equipe Eurofarma-RC em Interlagos, na temporada 2021, quando substituiu o tricampeão Ricardo Maurício, que estava com Covid-19.

"Eu definitivamente penso sobre isso (Stock Car). Acho que todos os anos eu recebo um convite para correr na Stock Car, mas obviamente minha vida está muito mais na Europa e estou com a Porsche no momento", iniciou da Costa.

"Há uma grande combinação de fatores para eu estar onde estou, mas ontem mesmo visitei uma das equipes da Stock (Full Time Sports, pela qual corre o vencedor da Stock Car 2022, Rubens Barrichello, bicampeão da elite brasileira do esporte a motor)."

"Falei com Rubens e Tony Kanaan (companheiro de 'Rubinho' na Full Time) e saímos para jantar ontem, então... Como falei antes, já corri aqui (na Stock) algumas vezes e simplesmente amo. É muita diversão. Os carros são divertidos de se guiar e, à noite, alguns pilotos fazem churrasco no motorhome e bebem vinho [na noite] antes da corrida, então é super!", falou o bem-humorado português.

"Há os pilotos mais velhos, como Rubens e [Ricardo] Zonta, que amam corridas e querem aproveitar a vida. Essa combinação eu amo, então vamos ver... Talvez, caso a Porsche me demita daqui a alguns anos, eu venho aqui [correr na Stock Car]", completou da Costa.

A cobertura completa do ePrix de São Paulo da Fórmula E você confere no Motorsport.com, com presença in loco dos repórteres Carlos Costa, Erick Gabriel, Guilherme Longo e Isa Fernandes. A Stock 2023 começa no fim de semana seguinte, em Goiânia, também com presença do Motorsport.com.

Di Grassi e Sette Câmara falam da Fórmula E no Brasil

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate tamanho do 'buraco' da Ferrari na F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: