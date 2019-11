Pilotos da Fórmula E reclamam de novo asfalto da pista de Riade

O Motorsport.com apurou que aproximadamente 80% da pista do circuito de Al-Diriyah foi reasfaltada, com vários bueiros instalados no primeiro e segundo setores. No ano passado, várias poças d'água foram 'encontradas' durante as sessões de treinos, fazendo com que o cronograma de 2018 fosse fortemente alterado.

Quando perguntado pelo Motorsport.com sobre as mudanças feitas, o atual campeão Jean-Eric Vergne disse que deixaram algumas partes da pista "bastante escorregadias e, portanto, um pouco acidentada".

Andre Lotterer, da Porsche, explicou que "é a sujeira que afetará a mudança de aderência" para os pilotos, uma questão que vários deles destacaram após inspecionar a pista.

"Está absolutamente sujo", disse Sam Bird, piloto da Envision Racing, ao Motorsport.com. “Eles, obviamente, adicionaram mais drenagem por causa dos problemas que tivemos no ano passado, e o asfalto ao redor dos ralos parece que já está desmoronando um pouco depois dos treinos do Jaguar I-PACE. Então, precisamos ver como isso vai acontecer.”

O piloto da Nissan e.dams, Sebastien Buemi, destacou que, para os pilotos do primeiro grupo de classificação - os seis primeiros colocados no campeonato de 2018-2019, a superfície arenosa "infelizmente pode ser muito difícil", pois provavelmente dará a uma vantagem significativa para os pilotos dos grupos posteriores.

"Vi algumas das novas Tarmac (material de revestimento que acompanha o asfalto) e alguns lugares já estão se despedaçando", acrescentou ele ao Motorsport.com. “Pode como em Santiago”, quando a pista se desfez significativamente com o calor intenso.

Porém, em relação ao estado escorregadio da nova pista, o piloto da NIO, Oliver Turvey, disse: "O ambiente natural [em Riade] é bastante empoeirado".

"A superfície [atual] da pista, o Tarmac parece muito bom, com uma qualidade muito boa, em comparação com algumas das pistas em que corremos, está bastante suave", disse ele ao Motorsport.com.

