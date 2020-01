TABELA: Vandoorne assume ponta e di Grassi é quinto na Fórmula E

Piloto da BMW Andretti, o alemão Maximilian Gunther triunfou no ePrix de Santiago da Fórmula E de forma espetacular após superar o português António Félix da Costa, da Techeetah, e se tornou o mais jovem vencedor da categoria elétrica.

Entretanto, quem assumiu a liderança do campeonato, até então ocupada pelo britânico Alexander Sims, também da BMW, foi um ex-piloto de Fórmula 1. Trata-se do belga Stoffel Vandoorne, que ficou em sexto na prova deste sábado com a Mercedes. Veja a tabela de classificação: