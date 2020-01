Em uma corrida sob forte calor, como já está se tornando tradição no Chile, o brasileiro Lucas di Grassi foi uma das sensações da Fórmula E no ePrix de Santiago, disputado neste sábado na capital chilena.

Lucas largou no final do pelotão, em 22º, e cruzou a linha de chegada no sétimo lugar – sendo o piloto que mais ganhou posições na etapa. Com o resultado, di Grassi continua a ocupar o quinto lugar na tabela, com 24 pontos, e sai confiante do Chile para o próximo desafio, no dia 15 de fevereiro, no México.

“Eu estou exausto, foi uma corrida muito extenuante não só pela competitividade da categoria, que foi especialmente grande aqui, com dezenas de trocas de posição no grid inteiro. Mas também pelo forte calor, que foi constante a prova toda”, resumiu o brasileiro, lembrando que a etapa foi disputada sob forte sol e temperatura na casa dos 35o C.

“Mas estou também orgulhoso da corrida que fizemos, com várias ultrapassagens e um trabalho excepcional da nossa equipe. O que fizemos hoje aqui me mantém confiante de que podemos brigar por mais um pódio no México, onde vencemos no ano passado com uma ultrapassagem praticamente em cima da linha de chegada”, comenta o brasileiro da Audi.

A prova deste sábado foi vencida pelo alemão Maximilian Günther, da BMW Andretti – que tornou-se o 15º piloto a conquistar a vitória na Fórmula E. Com o resultado, a liderança do campeonato é do belga Stoffel Vandoorne, da Mercedes, que chegou em sexto e passou a somar 38 pontos.

A seguir estão o até então líder Alexander Sims, britânico da BMW Andretti, com 35 pontos; seu compatriota Sam Bird, da Virgin, com 25; o próprio Gunther, também com 25, e di Grassi, que soma 24 pontos.

GALERIA: Confira carros e pilotos da atual temporada da Fórmula E

Galeria Lista Audi - Lucas Di Grassi 1 / 36 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Audi - Daniel Abt 2 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE06 3 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Porsche - Neel Jani 4 / 36 Foto de: Porsche Porsche - Andre Lotterer 5 / 36 Foto de: Porsche Motorsport Neel Jani, Tag Heuer Porsche, Porsche 99x Electric 6 / 36 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Techeetah - Jean-Eric Vergne 7 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Techeetah - Antonio Felix da Costa 8 / 36 Foto de: Techeetah Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 9 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Virgin - Robin Frijns 10 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Virgin - Sam Bird 11 / 36 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE06 12 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Venturi - Felipe Massa 13 / 36 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Venturi - Edoardo Mortara 14 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Venturi Racing 15 / 36 Foto de: FIA Formula E Nissan - Sébastien Buemi 16 / 36 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Nissan - Oliver Rowland 17 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Nissan e.Dams, Nissan IMO2 18 / 36 Foto de: Nissan Motorsports Mahindra - Jerome d'Ambrosio 19 / 36 Foto de: XPB Images Mahindra - Pascal Wehrlein 20 / 36 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M6Electro 21 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Mercedes - Nyck de Vries 22 / 36 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes - Stoffel Vandoorne 23 / 36 Foto de: Mercedes-Benz Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ Formula, EQ Silver Arrow 01 24 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images BMW - Maximilian Günther 25 / 36 Foto de: BMW BMW - Alexander Sims 26 / 36 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Maximilian Günther, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.20 27 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Dragon - Brendon Hartley 28 / 36 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Dragon - Nico Müller 29 / 36 Foto de: Dragon Racing Nico Müller, Dragon 30 / 36 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Jaguar - James Calado 31 / 36 Jaguar - Mitch Evans 32 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images James Calado, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 4 in the pit lane 33 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images NIO - Oliver Turvey 34 / 36 Foto de: Dan Bathie NIO - Ma Qinghua 35 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oliver Turvey, NIO 333, NIO FE-005 36 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

Related video