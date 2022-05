Carregar reprodutor de áudio

Se na Fórmula 1 a Mercedes não está bem, na Fórmula E a situação é diferente. Com a vitória após sair da quarta posição no ePrix de Mônaco, Stoffel Vandoorne assumiu a liderança do Mundial, em um momento em que a disputa pelo título parece estar se fechando em torno de alguns pilotos.

Vandoorne chega a 81 pontos, mas vê o top 4 bem próximo: o bicampeão Jean-Éric Vergne em segundo com 75, enquanto Mitch Evans é o terceiro com 72 e Robin Frijns em quarto logo atrás, com 71.

Depois do holandês, há uma boa distância para o quinto colocado, Edoardo Mortara, que já liderou o Mundial, mas que despencou após duas corridas seguidas sem pontuar.

Com uma corrida atrapalhada pelo safety car, Lucas di Grassi se mantém na nona posição, agora com 37 pontos, reduzindo a diferença para o companheiro de Venturi Mortara. Já Sérgio Sette Câmara é o 21º na classificação ainda sem pontuar no ano, à frente apenas do seu companheiro de equipe Antonio Giovinazzi.

Confira como ficou o Mundial de Pilotos da Fórmula E após o ePrix de Mônaco:

