A Fórmula E deve desembarcar no Brasil na próxima temporada. Durante a realização da etapa de Mônaco, no último fim de semana, foi anunciado um acordo entre a categoria e a prefeitura de São Paulo para a realização de um ePrix na capital paulista a partir de 2023, com a previsão de realização do evento para março.

A informação foi confirmada por Gustavo Pires, atual presidente da SPTuris, que divulgou em suas redes sociais uma foto do momento de assinatura do contrato.

"Fórmula E em São Paulo! Assinamos hoje, aqui em Mônaco, o contrato que vai trazer a categoria para São Paulo. A previsão é que a primeira corrida aconteça em março de 2023, sob aprovação da FIA, que divulgará o calendário da temporada em junho".

"Esse é um grande esforço conjunto da SPTuris e da Prefeitura de São Paulo com a Fórmula E e a GL Events para trazer a corrida de carros elétricos para o Brasil. É geração de emprego e renda para a cidade, além de fomentar ainda mais o turismo".

"Nosso objetivo é tornar São Paulo a capital mundial do entretenimento, e temos trabalhado muito para que isso aconteça".

Essa não é a primeira vez que São Paulo se aproxima de receber a categoria. A capital paulista já esteve presente no calendário provisório da temporada 2017-18, mas a etapa acabou sendo adiada para 2019, sem mais informações posteriores sobre o acordo.

A SPTuris confirmou em outra publicação no Instagram que o Sambódromo do Anhembi foi o palco escolhido para sediar o evento. O Anhembi já recebeu anteriormente provas da IndyCar entre 2010 e 2013, mas não foi confirmado se a F-E usará o mesmo traçado.

A empresa ainda deu uma previsão de quando o ePrix será realizado: três semanas após os desfiles de Carnaval. No próximo ano, a terça-feira de Carnaval será no dia 01 de março. Com isso, a prova ficaria para o fim de semana de 24 a 26 do mesmo mês.

“A Fórmula E está totalmente alinhada com os nossos objetivos: atrair eventos que projetem a imagem de São Paulo, movimentem a economia e gerem empregos com o turismo de eventos e, ainda, promovam o desenvolvimento sustentável”, disse Pires.

A SPTuris finalizou o anúncio afirmando que "a confirmação da realização da etapa de São Paulo da Fórmula E em 2023 está condicionada à publicação do calendário oficial da FIA".

O Brasil será o quarto país sul-americano visitado pela Fórmula E desde a sua criação. Santiago no Chile, Buenos Aires na Argentina e Punta del Este no Uruguai receberam três ePrix cada, sendo a última passagem em janeiro de 2020 na capital chilena.

Com isso, São Paulo passa a ser mais uma etapa estreante confirmada para a temporada 2023, a primeira da era Gen3, a nova geração de carros da categoria. Além da capital paulista, o Mundial de carros elétricos deve visitar pela primeira vez a Cidade do Cabo, na África do Sul, e Vancouver no Canadá, cuja etapa inaugural prevista para julho foi cancelada recentemente.

Além destas, a categoria anunciou no começo do ano a intenção de correr em Hyderabad, na Índia, mas até agora não divulgou novas informações sobre o evento.

Em 2022, a F-E terá a maior temporada de sua história, com 15 ePrix previstos em nove localidades diferentes. Entre elas, temos as estreias de Jacarta, na Indonésia, e Seul, na Coréia do Sul, que encerrará o campeonato em agosto.

