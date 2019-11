A cidade de São Paulo teve uma corrida curiosa envolvendo dois ídolos do esporte brasileiro nesta quinta-feira. Ex-piloto da Ferrari na Fórmula 1 e atualmente na Fórmula E com a Venturi, Felipe Massa enfrentou o ex-zagueiro Márcio Santos, titular da seleção nacional de futebol na conquista do tetra na Copa do Mundo de 1994, numa disputa com outro fator de interesse: foi realizada em karts elétricos, preservando a relação com a F-E, categoria elétrica de monopostos. Veja abaixo:

“Competi em karts tradicionais, mas nunca em karts elétricos. Eles têm uma aceleração muito melhor, são muito rápidos e divertidos”, disse Márcio após a competição. "É claro que o melhor é o Felipe", comentou o ex-jogador de São Paulo, Ajax (HOL) e Fiorentina (ITA).

Questionado sobre o que estava fazendo quando Márcio conquistou a Copa do Mundo há 25 anos, Massa lembrou que tinha "12 ou 13 anos e foi realmente emocionante ver como toda a equipe levantou a bandeira do Brasil em grande estilo".

O piloto explicou: "Sou apaixonado por futebol, ainda mais com o Márcio como capitão do São Paulo", disse Massa, que é são-paulino e se converteu em ídolo nacional em meados da década passado, quando chegou a ser vice-campeão da F1 pela Ferrari.

O automobilista também recebeu uma camisa do São Paulo FC autografada por Márcio como presente. A próxima temporada da F-E será a sexta do campeonato de monopostos elétricos e a segunda para Massa, que terá a parceria técnica da Mercedes na Venturi. As primeiras corridas serão nos dias 22 e 23 de novembro, na rodada dupla de Riyadh, na Arábia Saudita. Abaixo, você confere os melhores cliques do encontro de Massa com Márcio Santos: