Campeão da temporada inaugural da Fórmula E, Nelson Piquet Jr. assinou contrato de disponibilidade para fazer parte da nova categoria de SUV’s elétricos, o Extreme E Series. Assim como A F-E fez antes de sua primeira temporada, a nova categoria lançou um ‘programa de pilotos’, em busca de competidores em potencial.

Entre os membros cotados para o XE, estão o hexacampeão mundial de Rally, Sebastian Ogier, o campeão de 2016 da F-E, Lucas di Grassi, o vencedor das 24H de Le Mans, Andre Lotterer, os competidores do Mundial de Rallycross, Timmy Hansen, Andreas Bakkerud e Kevin Hansen, além da campeã da W Series Jamie Chadwick.

Campeão da temporada 2014/2015 da F-E, Nelsinho Piquet deixou a categoria em 2019 e atualmente compete na Stock Car Brasil.

O brasileiro afirmou que o “Extreme E será um desafio completamente diferente. Como um piloto que competiu ao redor do mundo e que passaria todos os dias dentro de um carro se pudesse, não há nada mais atrativo do que uma corrida ou campeonato que expande fronteiras, que é muito competitivo e que testa seus limites”.

O XE está planejado para começar em fevereiro de 2021, com corridas confirmadas na Groelândia, Arábia Saudita e em Santarém no Pará. O foco é demonstrar competições sustentáveis e carros elétricos em áreas afetadas pelas mudanças climáticas.

“Quando eu estava competindo na Fórmula E, para vários de nós pilotos, nos ensinou muito sobre a necessidade de pressionar pela sustentabilidade e pela eletrificação da indústria automobilística”.

“Eu não poderia ter previsto que aprenderia tanto quanto aprendi a respeito o que está acontecendo em nosso planeta e sobre as mudanças climáticas e se tornou muito importante para mim fazer o que eu puder para espalhar a mensagem onde eu puder”.

Legado para a proteção ambiental

CEO do XE, Alejandro Agag afirmou que a categoria busca "aumentar a conscientização e deixar um legado positivo para a proteção ambiental". O XE continua a explorar locais para os eventos no Himalaia, no deserto e nas ilhas costeiras. Na galeria abaixo, você vê o conceito dos carros do recém-criado Extreme E:

Galeria Lista Extreme E 1 / 13 Foto de: Extreme E Extreme E 2 / 13 Foto de: Extreme E Veloce Racing 3 / 13 Foto de: Veloce Racing Odyssey 21 4 / 13 Extreme E 5 / 13 Foto de: Extreme E Extreme E 6 / 13 Foto de: Extreme E Extreme E 7 / 13 Foto de: Extreme E Extreme E 8 / 13 Foto de: Extreme E Extreme E 9 / 13 Foto de: Extreme E Extreme E 10 / 13 Foto de: Extreme E Extreme E 11 / 13 Foto de: Extreme E Extreme E 12 / 13 Foto de: Extreme E Extreme E 13 / 13 Foto de: Extreme E

