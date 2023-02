Carregar reprodutor de áudio

A FórmulaE foi até a Índia neste fim de semana e viu Jean-Eric Vergne vencer o GP de Hyderabad, em uma corrida marcada pela batida entre Sam Bird e Mitch Evans, companheiros de equipe na Jaguar.

Nick Cassidy fechou a manhã de sábado em segundo e Antonio Felix da Costa completou o pódio.

Originalmente, a terceira posição era de Sébastien Buemi, mas o piloto da Envision foi penalizado em 17s por "over power" sendo 'rebaixado' drasticamente na tabela.

Sérgio Sette Câmara foi o melhor brasileiro do fim de semana, cruzando a linha de chegada em quinto, enquanto Lucas di Grassi recebeu uma penalização de 5s por ultrapassar os limites de pista e foi derrubado na classificação final. O líder do campeonato Pascal Wehrlein foi o quarto enquanto o vice, Jake Dennis sofreu um toque, teve sua escalada no pelotão prejudicada e terminou nas últimas colocações.

A Corrida

Na largada, Evans, Vergne e Buemi defenderam suas 'marcas' e mantiveram suas posições iniciais. No entanto, um pouco mais atrás, ao tentar um movimento 'ousado' sobre Cassidy na busca pela sexta posição, Mortara acabou acertando o carro do piloto da Maserati e perdeu a asa dianteira - alguns pedaços do carro acabaram ficando no meio da pista, ocasionando uma bandeira amarela.

Na oitava volta da prova, os três primeiros colocados protagonizaram uma batalha pela liderança. Com um único movimento, Buemi conseguiu enganar o pole - que acabou pegando o traçado errado - e assumiu a primeira colocação.

Pouco tempo depois, uma batida entre os dois pilotos da Jaguar pegou todo mundo de surpresa. Ao fazer a curva, numa tentativa de 'mergulho', Bird errou a mão na frenada e acertou seu companheiro de equipe, Evans. Por conta do toque, ambos abandonaram o GP.

Dennis, vice-líder da competição, cresceu na corrida a medida que a prova se desenrolava. O piloto da Andretti, que largou em 12º, já ocupava a terceira colocação na volta de número 17 - 'escalando' oito posições. Restando menos de dez voltas para o fim da corrida, Hughes rodou sozinho, acertou o muro e parou no meio da pista. O safety car foi acionado.

Na relargada, o outro piloto da McLaren, Rast, tentou a mesma movimentação de Bird - no mesmo local - e acertou a traseira de Dennis de forma brusca, prejudicando totalmente a prova do britânico que precisou ir aos boxes e retornou nas últimas posições.

A toada da corrida seguiu a mesma até o fim, com Vergne cruzando a linha de chegada no limite da bateria, sagrando sua vitória na Índia.

Resultado* (sem penalizações)

