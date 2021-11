Uma das grandes novidades no automobilismo brasileiro, que promete agitar o mercado de pilotos prontos a darem adeus ao kart e seguirem para os carros é a Fórmula 4 Brasil, que terá a organização da Vicar, a mesma promotora da Stock Car.

O campeonato seguirá a receita das principais F4 do mundo, tanto em seu equipamento, quanto na distribuição dos pontos de superlicença.

O interesse é grande e o Motorsport.com apurou que alguns nomes de peso já estão confirmados para o novo campeonato. Fernando Barrichello, de 16 anos, filho de Rubens Barrichello é um deles. Ele participa de campeonatos de kart desde 2015 e terá sua primeira experiência nos carros no Brasil.

Outro membro da família Barrichello, Felipe Barrichello Bartz, sobrinho do ex-recordista de provas da Fórmula 1, também estará no campeonato, com carreira semelhante ao do primo no kart.

Outro filho de um grande nome que também estará na competição é o de Nicolas Giaffone, filho de Felipe Giaffone, também com carreira de sucesso no kart.

Nesta segunda-feira, a Vicar anunciou as quatro equipes que farão parte do campeonato, sendo elas todas participantes também da Stock Car: Cavaleiro Sports, KTF Sports, Full Time Sports e TMG Racing.

A Fórmula 4 Brasil utilizará o modelo F4 T-021, segunda e ainda inédita geração do chassi fabricado pela italiana Tatuus, que deve estrear mundialmente a partir de 2022. Com um projeto orientado pelas novas especificações de segurança da FIA, os 16 carros que serão trazidos ao Brasil são dotados inclusive do halo.

O motor será o Abarth-Autotecnica 1.4, com 176cv de potência e câmbio da especialista francesa SADEV de seis marchas, acionado por sistema de borboletas e eletrônica Magneti-Marelli. Os pneus serão importados, produzidos especialmente pela Pirelli.

