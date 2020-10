O melhor fim de semana da temporada de Bortoleto. É o resumo do que foi a etapa de Mugello da F4 italiana para o jovem brasileiro da Prema. Após voar na primeira corrida e sair de 12º para segundo, Gabriel confirmou a boa forma no circuito. Venceu a primeira corrida deste domingo (04) e cravou um terceiro lugar na corrida seguinte.

Bortoleto largou da pole position nas duas provas do dia, com o italiano Gabriele Mini, líder absoluto e favorito ao campeonato, logo atrás. Na primeira corrida, o brasileiro perdeu a posição para Mini nas primeiras voltas, mas guardou bem os pneus e atacou no momento certo para recuperar a posição e garantir a vitória.

Na segunda, Gabriele Mini fez uma boa largada e assumiu a ponta, mas nessa vez, manteve a primeira colocação até o fim da corrida. Bortoleto ainda tentou atacar e teve a distância diminuída pela entrada de um safety car, mas não foi suficiente para superar o ritmo do italiano. O brasileiro cruzou a linha de chegada em segundo, mas caiu para a terceira posição após uma punição de cinco segundos por um toque com o britânico Jonny Edgar nas primeiras voltas. O sueco Dino Beganovic, da academia de pilotos da Ferrari, completou o pódio em ambas as provas.

Se antes de Mugello o melhor resultado de Gabriel havia sido o sétimo lugar, agora é a vitória na segunda prova do circuito. Bortoleto pulou para 7º no campeonato e foi de 34 para 92 pontos. A distância para o líder Gabriele Mini ainda é grande, mas com apenas 15 anos o brasileiro já chegou ao lugar mais alto do pódio no seu ano de estreia nos fórmulas e se adapta cada vez mais rápido à categoria.

A próxima corrida da temporada está marcada para os dias 17 e 18 de outubro, em Monza.

Confira o top 10 da Fórmula 4 italiana

1. Gabriele Mini (ITA) 196 pontos

2. Andrea Rosso (ITA) 121

3. Francesco Pizzi (ITA) 117

4. Jonny Edgar (GBR) 107

5. Dino Beganovic (SUE) 104

6. Filip Ugran (ROM) 101

7. Gabriel Bortoleto (BRA) 92

8. Jak Crawford (EUA) 85

9. Sebastian Montoya (COL) 45

10. Joshua Dürksen (ALE) 43*

*Dürksen é paraguaio, mas está correndo com licença alemã

