O brasileiro Marcelo Tomasoni foi confirmado como piloto oficial da BMW para a temporada 2025 e disputará o GT World Challenge Europe Powered by Aws, o principal campeonato de GT da atualidade, representando a equipe italiana Ceccato Racing ao volante do BMW M4 GT3 EVO.

O anúncio marca um passo importante na trajetória do brasileiro, que na temporada passada se tornou o primeiro piloto do Brasil a conquistar um título da Porsche Cup na Europa. A conquista abriu portas para novos desafios e foi determinante para o início desta parceria com a BMW.

A vaga na Ceccato Racing também foi resultado de um trabalho consistente realizado em uma série de testes durante 2024, que impressionaram as equipes em busca de um piloto bronze.

Roberto Ravaglia, ex-piloto BMW e atual chefe da equipe Ceccato, e o brasileiro Augusto Farfus, piloto oficial da marca e manager de Tomasoni, desempenharam papéis cruciais para viabilizar o projeto.

Para Tomasoni, competir pela BMW em um campeonato como o GT World Challenge Europe é a realização de um sonho.

“Desde o início, sempre foi minha primeira escolha para 2025. Estou extremamente feliz e motivado para vestir as cores da BMW e disputar um dos campeonatos mais desafiadores do mundo, com uma equipe que tem tanta história no automobilismo europeu”, afirmou o piloto.

Além de Tomasoni, a Ceccato Racing contará com os italianos Felice Jelmini e Federico Malvestiti. Com um carro competitivo como o BMW M4 GT3 EVO, uma equipe experiente como a Ceccato Racing e um trio que reúne talento, velocidade e experiência, a expectativa é que o time chegue forte para brigar pelas primeiras posições na temporada.

A estreia de Tomasoni na categoria acontecerá na próxima semana, durante os testes oficiais em Paul Ricard, nos dias 10 e 11 de março, na França. A pista também será palco da primeira etapa do ano, entre os dias 11 e 13 de abril. Ao todo, o calendário 2025 contará com 10 etapas, encerrando em outubro, em Barcelona, na Espanha.

O GT World Challenge Europe Powered by Aws é organizado pelo SRO Motorsports Group e é considerado um dos campeonatos de GT mais prestigiados do mundo, reunindo algumas das principais montadoras e pilotos do cenário internacional.

Confira o calendário da temporada 2025:

10 e 11 de Março: Testes oficiais Paul Ricard (Fra)

11 a 13 de Abril: 1ª Etapa Paul Ricard (Fra)

3 a 4 de Maio: 2ª Etapa Brands Hatch (GB)

13 e 14 de Maio: Testes Spa-Francorchamps (Bel)

16 a 18 de Maio: 3ª Etapa Zandvoort (Hol)

30 de Maio a 1º de Junho: 4ª Etapa Monza (Ita)

25 a 29 de Junho: 5ª Etapa 24 Horas de Spa (Bel)

18 a 20 de Julho: 6ª Etapa Misano (Ita)

1 a 3 de Agosto: 7ª Etapa Magny-Cours (Fra)

29 a 31 de Agosto: 8ª Etapa Nurburgring (Ale)

19 a 21 de Setembro: 9ª Etapa Valência (Esp)

10 a 12 de Outubro: 10ª Etapa Barcelona (Esp)

