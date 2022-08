Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 4 Brasil, categoria de abrangência internacional e que atribui pontos para a Super Licença exigida para que os pilotos possam competir na Fórmula 1, realizou no último final de semana sua segunda rodada tripla da temporada. A competição, que reúne 16 pilotos oriundos do kartismo, foi disputada no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na zona sul da capital paulista.

O mineiro Lucas Staico, que soma vinte títulos no kartismo em seu currículo – dentre eles dois sul-americanos, um brasileiro e três na Copa Brasil – foi um dos destaques da rodada ao conquistar dois pódios e subir da quarta posição para a vice-liderança na tabela de classificação do campeonato.

Sexto colocado na tomada de tempos, quando foi atrapalhado em sua ‘volta rápida’, o piloto de Belo Horizonte superou quatro concorrentes e foi o segundo colocado na primeira prova da etapa, disputada no sábado (30). Na corrida seguinte, realizada no mesmo dia, Staico partiu da sétima posição por conta do grid invertido entre os oito primeiros e terminou em 6º, a 2s5 segundos do vencedor.

E no domingo, depois de largar em 6º, o piloto da equipe TMG Racing, comandada por Thiago Meneghel, recebeu a bandeirada em terceiro, garantindo seu segundo pódio no final de semana, o terceiro em seis provas realizadas pela Fórmula 4 Brasil na temporada. Com 63 pontos somados – 39 deles no último final de semana –, Staico assumiu a vice-liderança da primeira temporada da Fórmula 4 no Brasil.

“Foi um final de semana positivo, pois somei dois pódios e ganhei duas posições no campeonato. Agora sou o vice-líder, foi muito bom ter esse crescimento na tabela de classificação”, conta Lucas, de 17 anos. “Mas meu carro ‘toma’ muito nas retas, tenho menos velocidade que a maioria dos concorrentes. Após esta etapa os carros foram novamente sorteados e espero que eu passe a ter a velocidade necessária para ser mais competitivo”, completou.

No próximo final de semana, também em Interlagos, a F4 volta à pista para a disputa de sua 3ª etapa, novamente em sistema de rodada tripla. “O plano é conquistar minha primeira vitória na F4”, aposta Staico. “Novamente agradeço à TMG pelo ótimo trabalho no final de semana”, finalizou.

