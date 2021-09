Após assombrar os kartódromos europeus com um primeiro semestre dominante na classe OK, o piloto pernambucano Rafael Câmara continua chamando atenção na Europa, desta vez nos carros.

O representante da Oak Racing Team encerrou na tarde desta quarta-feira (29) uma jornada de dois dias de testes com a equipe italiana Cram nos ensaios coletivos da F4 Italiana no circuito de Monza.

Foram inúmeras experiências inéditas para o piloto de 16 anos: a primeira vez no mítico palco do GP da Itália de F1, a primeira vez em que precisou usar pneu de chuva, a primeira vez em que foi obrigado a se posicionar com habilidade na pista para aproveitar o máximo dos pneus novos e encaixar seu carro no vácuo de outro... E a primeira vez com mais de mil quilômetros percorridos em dois dias.

Rafa completou 91 voltas na terça-feira e mais 95 na quarta, totalizando 1.077,5 km. Ele foi quarto colocado no primeiro dia e terceiro no segundo, deixando para trás competidores regulares da F4 Italiana e pilotos de equipes consagradas, como Prema e Van Amersfoort.

Em sua melhor passagem pelo traçado de 5.793m, o vice-campeão mundial de kart na classe OK Jr em 2019 cravou 1:53.682, com média de 183.4 km/h. Considerando o acumulado dos tempos ao longo dos dois dias, foi a terceira melhor marca da F4 em Monza.

O desempenho do piloto brasileiro da ORT foi elogiado tanto pelos mecânicos e engenheiros da equipe Cram, quanto pela cobertura da mídia internacional especializada em categorias de base.

Esta foi a terceira semana consecutiva do piloto em ação com carros de F4. Na semana passada, Rafa participou de teste com a equipe Prema em Adria e, na anterior, também com a Cram, acelerou em Mugello.

“Foram três semanas muito proveitosas de testes. Comecei em Mugello, uma pista bem técnica e exigente, depois tive a experiência de acelerar o carro da Prema em Adria e agora pude sentir a velocidade em Monza pela primeira vez. Fiquei muito contente com o aprendizado, especialmente nos últimos dois dias, quando tive que me virar para achar o vácuo nas melhores voltas dos pneus novos", afirmou Rafa.

"É um privilégio ter a oportunidade de fazer a transição para os monopostos de forma estruturada e tenho que agradecer à ORT pelo apoio de sempre e ao Dudu Massa pelo programa de testes que conseguiu colocar em prática", seguiu.

Depois de mais uma bem-sucedida etapa no programa de transição para os monopostos traçado por seu manager Dudu Massa, Rafa Câmara volta novamente o foco para os kartódromos.

Vice-campeão europeu de kart há dois meses, ele tem treinos programados com a equipe Kart Republic visando o Mundial. O principal evento do kart no mundo foi transferido do Brasil para Campillos (ESP) e antecipado de dezembro para a última semana de outubro.

"O sonho de ser campeão mundial de kart no Brasil foi adiado, mas como piloto profissional tenho que estar pronto para sempre dar meu melhor, independentemente de onde seja a corrida. Vamos buscar esse título na Espanha", completou o piloto.

F4 Italiana – Testes coletivos – Monza (top 10):

Taylor Barnard (BWR Motorsports) 1:53.489 Leonardo Fornaroli (Iron Lynx) +0.093 RAFAEL CAMARA (CRAM) +0.193 Sebastian Montoya (Prema Powerteam) +0.276 Piotr Wisnicki (Jenzer Motorsport) +0.337 Kirill Smal (Prema Powerteam) +0.361 Lorenzo Patrese (AKM Motorsport) +0.538 Hamda Alqubaisi (Prema Powerteam) +0.540 Joshua Dufek (Mucke Motorsport) +0.618 Franceso Braschi (Jenzer Motorsport) +0.639

