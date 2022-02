Rafa Câmara encara terceiro desafio em Dubai pela F4 UAE

Carregar reprodutor de áudio

O terceiro compromisso de Rafa Câmara na F4 acontece novamente em Dubai nos dias 12 e 13 de fevereiro. Após conquistar sua primeira pole e suas primeiras duas vitórias nos carros, Rafa encara o desafio no traçado longo da pista dos Emirados Árabes Unidos.

A F4 UAE é o primeiro evento oficial no mundo a usar os novos carros da categoria e atraiu pilotos de diversas partes do globo para experimentar o novo bólido.

Para o pernambucano de 16 anos, único integrante brasileiro da Ferrari Driver Academy nesta temporada, é uma nova oportunidade de entender detalhes do funcionamento e ajustes disponíveis no monoposto, bem como a dinâmica de reuniões com os engenheiros, análise de dados de telemetria e de vídeos, visando uma preparação para a temporada da F4 Italiana.

A programação da etapa determina dois testes coletivos na sexta-feira. No sábado há os dois qualis e duas corridas. O domingo é dedicado as duas corridas finais da etapa.

O regulamento prevê inversão de grid apenas para a quarta e última bateria. No primeiro treino classificatório, os competidores precisam buscar ao menos duas voltas rápidas. O ranking de melhores volta do quali 1 define a ordem de largada da corrida 1 e a segunda melhor volta o grid da corrida 2. A corridas 3 tem a ordem de largada estabelecida conforme a melhor volta no qualis 2, e, a corrida 4, inversão de 12 posições no grid conforme a ordem de chegada da prova 3.

“Vou para essa etapa muito motivado pelas duas vitórias e pela pole da semana passada”, disse Câmara. “Mas o principal é a quilometragem acumulada com o carro da F4 e o aprendizado com a equipe Prema, que é extremamente profissional.”

ASTON MARTIN: Carro 'DE VERDADE', diretoria ESTELAR, Vettel CABELUDO e a busca pela REDENÇÃO na F1

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #161: O que aprovamos e reprovamos para temporada 2022 da F1

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: