A primeira corrida da terceira etapa da temporada 2020 da Fórmula Renault Eurocup não teve o resultado esperado para o brasileiro Caio Collet, da equipe R-ace GP. Partindo da terceira posição neste sábado (5), em Nurburgring (Ale), o brasileiro, de 18 anos, teve problemas na largada e caiu para sexto lugar.

O piloto ainda buscou a recuperação, mas com o carro saindo muito de frente, não conseguiu ganhar posições. O francês Victor Martins, que largou na pole position, foi o vencedor. Apesar do resultado, Collet segue na liderança, agora com 76 pontos. Martins é o novo vice-líder, com 68.

Neste domingo (6), acontece a segunda prova da rodada, a partir das 5h25 (de Brasília). Collet larga em segundo. A corrida pode ser acompanhada ao vivo pelo YouTube e Facebook da Renault Sport.

“Infelizmente, não larguei bem, deixei o carro patinar e acabei perdendo posições. Durante a prova, o carro estava saindo muito de frente. Fiz tudo o que poderia, mas não consegui me recuperar. Agora é trabalhar, analisar os dados e focar na corrida de amanhã. Vamos largar em segundo e o objetivo é brigar para conseguir mais um bom resultado e manter a liderança”, declarou Collet, que é integrante do Renault Sport Academy.

Atual campeão entre os estreantes da Fórmula Renault Eurocup, Collet chegou na prova deste sábado à marca de 23 corridas seguidas na zona de pontos. Em 2020, o brasileiro, já foi ao pódio em três das cinco provas disputadas até aqui, com uma vitória em Monza, um segundo lugar em Ímola e um terceiro em Monza.

Confira os melhores colocados na Corrida 1 em Nurburgring:

1 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX 17 voltas

2 #53 Lorenzo Colombo (Ita) BHAITECH + 3.325

3 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT + 13.237

4 #93 Grégoire Saucy (Sui) ART GRAND PRIX + 15.290

5 #38 Wiliam Alatalo (Fin) JD MOTORSPORT + 16.106

6 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP + 17.056

7 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT + 20.548

8 #3 Petr Ptacek (CZE) R-ACE GP + 22.748

9 #71 Amaury Cordeel (Bel) FA RACING + 24.559

10 #91 Paul Aron (Fra) ART GRAND + 28.239

*Resultado Provisório

Grid de largada Corrida 2:

1 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX 1:54.808

2 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP 1:55.069

3 #93 Grégoire Saucy (Sui) ART GRAND PRIX 1:55.301

4 #91 Paul Aron (Fra) ART GRAND PRIX 1:55.322

5 #38 Wiliam Alatalo (Fin) JD MOTORSPORT 1:55.583

6 #53 Lorenzo Colombo (Ita) BHAITECH 1:55.606

7 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT 1:55.677

8 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT 1:55.756

9 #3 Petr Ptacek (CZE) R-ACE GP 1:55.789

10 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN 1:55.909

Classificação do Campeonato (Top-10):

1. Caio Collet (Bra) 76 pontos

2. Victor Martins (Fra) 68

3. David Vidales (Esp) 65

4. Franco Colapinto (Arg) 60

5. Wiliam Alatalo (Fin) 53

6. Alex Quinn (GB) 43

7. Lorenzo Colombo (Ita) 24

8. Michael Belov (Rus) 23

9. Hadrien David (Fra) 16

Tijmen van der Helm (Hol) 16

Grégoire Saucy (Sui) 16