A Fórmula Renault Eurocup chegou ao fim de mais uma etapa neste sábado (24), com a segunda corrida de Spa-Francorchamps. O brasileiro Caio Collet, que disputa o título da categoria, não teve o fim de semana que esperava. O piloto da R-ace GP teve dificuldades com a chuva e terminou no sexto lugar. Apesar disso, aumentou sua sequência de corridas terminadas na zona de pontuação. Agora são 33, recorde na categoria.

A vitória ficou com o britânico Alex Quinn, da Arden, segundo estreante na categoria a vencer na temporada após David Vidales, da JD. Completaram o pódio Ugo de WIlde, também da Arden, e Grégoire Saucy, da ART.

A chuva prevaleceu no circuito antes do começo da corrida, mas parou próximo a hora da largada. Isso fez alguns pilotos e equipes optarem pelos pneus de pista seca, como Collet. No entanto, a pista não secou rápido como o esperado e os carros que largaram de compostos de chuva levaram vantagem até a metade da prova.

Collet chegou a cair para o 11º lugar no começo da corrida, mas melhorou ao longo que a pista foi secando e cruzou a linha de chegada com a sexta colocação e melhor volta. O francês Victor Martins, da ART, principal rival do brasileiro na briga pelo título, optou pela mesma estratégia, largou com pneus slicks e também perdeu posições. Martins largou na pole e terminou na quarta colocação.

“Foi um dia difícil. Apostamos numa estratégia, que na minha visão seria a melhor, mas a pista não secou rápido o suficiente. Fiz a melhor volta no final, mas já era um pouco tarde demais”, comentou o brasileiro de 18 anos, piloto da academia da Renault.

“Mesmo assim, foi um fim de semana em que não estivemos tão rápidos. Precisamos analisar bem todos os dados, para entender o que nos impediu de ter uma performance melhor. Então, é aprender e digerir tudo para voltar mais forte no fim de semana que vem em Ímola”, completou Collet.

O brasileiro fecha o fim de semana com um sétimo e sexto lugares e vai a 224 pontos, Victor Martins aumentou sua vantagem e abriu 23 de diferença, com 247 pontos no total. A Fórmula Renault Eurocup volta no próximo fim de semana, nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, em Ímola.

Confira o top 10 da segunda corrida de Spa:

1. Alex Quinn (GBR)

2. Ugo de Wilde (BEL)

3. Grégoire Saucy (SUI)

4. Victor Martins (FRA)

5. Kas Haverkort (HOL)

6. Caio Collet (BRA)

7. Tijmen van der Helm (HOL)

8. Laszlo Toth (HUN)

9. Wiliam Alatalo (FIN)

10. Amaury Cordeel (BEL)

Classificação da Fórmula Renault Eurocup (top 10):

1. Victor Martins (FRA) 247 pontos

2. Caio Collet (BRA) 224

3. David Vidales (ESP) 143

4. Franco Colapinto (ARG) 126.5

5. Alex Quinn (GBR) 106

6. Grégoire Saucy (SUI) 83.5

7. William Alatalo (FIN) 72

8. Lorenzo Colombo (ITA) 70

9. Ugo de Wilde (BEL) 64.5

10. Hadrien David (FRA) 45

