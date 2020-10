A etapa de St. Petersburg encerra a temporada 2020 da IndyCar no domingo e terá Will Power como pole position. O piloto australiano da Penske cravou 1min01s036 e superou o norte-americano Alexander Rossi, da Andretti, por 0s136 para conquistar a posição de honra.

O terceiro posto ficou com um companheiro e compatriota de Rossi, o jovem Colton Herta, que ficou a apenas oito milésimos do 'parceiro'. A quarta posição ficou com o canadense James Hinchcliffe, também da Andretti, que emplacou três pilotos entre os cinco primeiros.

O britânico Jack Harvey, da Meyer Shank Racing, completa o top-5 à frente do mexicano Pato O'Ward, que foi o último colocado da parte final do treino classificatório a bordo da Arrow McLaren.

Vice-líder da temporada, o atual campeão Josef Newgarden, norte-americano da Penske, larga do sétimo posto. Pentacampeão, líder do campeonato e favorito ao título, Scott Dixon larga em 11º com a Chip Ganassi. O neozelandês precisa 'apenas' chegar em nono para ser hexa.

Veja as tabelas do treino de classificação da Indy:

Q2

Q1 Grupo 2

Q1 Grupo 1