O brasileiro Caio Collet, da equipe R-ace GP, conquistou neste domingo mais um pódio na Fórmula Renault Eurocup. Disputando a sexta etapa do ano, em Barcelona, na Espanha, o piloto de 18 anos repetiu o segundo lugar da prova de sábado e segue na vice-liderança da competição, com 210 pontos

Já são nove pódios para o brasileiro em 12 corridas, restando quatro rodadas duplas (8 provas), a próxima delas dentro de duas semanas no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica (21 a 24 de outubro). As vitórias em Barcelona ficaram com o francês Victor Martins, principal rival de Collet em 2020.

Pela manhã, na tomada de tempos, Collet conquistou o quarto lugar no grid. O brasileiro fez uma grande largada e já pulou para segundo, cruzando a linha de chegada nesta posição pela quinta vez no ano. O piloto também soma três vitórias e um terceiro lugar na temporada.

“Foi um fim de semana que lutamos com o carro. Não tive ritmo para superar o Victor (Martins), mas de qualquer forma conquistamos dois segundos lugares, o que não é tão ruim. Por outro lado, é claro que o objetivo é vencer, então não estou totalmente satisfeito”, destacou Collet, que foi o campeão entre os estreantes em 2019 e detém uma marca histórica na categoria: já são 31 corridas seguidas na zona de pontos.

“Precisamos seguir trabalhando. Vamos analisar todos os dados deste fim de semana, para poder melhorar em Spa”, completou o piloto, que é integrante do programa Renault Sport Academy.

Confira os resultados do fim de semana em Barcelona (Top-10):

Corrida 2

1 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX 17 voltas

2 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP + 1.543

3 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT + 2.229

4 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT + 3.258

5 #12 Kas Haverkort (Hol) MP MOTORSPORT + 3.920

6 #17 Hadrien David (Fra) MP MOTORSPORT + 4.428

7 #73 Tijmen van der Helm (Hol) FA RACING + 6.729

8 #38 Wiliam Alatalo (Fin) JD MOTORSPORT + 7.214

9 #53 Lorenzo Colombo (Ita) BHAITECH + 7.593

10 #91 Paul Aron (Fra) ART GRAND + 8.038

Corrida 1

1 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX 17 voltas

2 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP + 16.917

3 #27 Ugo de Wilde (GB) ARDEN + 29.471

4 #93 Grégoire Saucy (Sui) ART GRAND PRIX + 30.303

5 #17 Hadrien David (Fra) MP MOTORSPORT + 32.106

6 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT + 34.578

7 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN + 35.033

8 #91 Paul Aron (Fra) ART GRAND + 35.654

9 #12 Kas Haverkort (Hol) MP MOTORSPORT + 40.626

10 #73 Tijmen van der Helm (Hol) FA RACING + 44.308

Classificação do Campeonato, após seis etapas / 12 provas (Top-10):

1. Victor Martins (Fra) 226

2. Caio Collet (Bra) 210

3. David Vidales (Esp) 142

4. Franco Colapinto (Arg) 114

5. Alex Quinn (GB) 75

6. Lorenzo Colombo (Ita) 70

7. Grégoire Saucy (Sui) 68

8. Wiliam Alatalo (Fin) 66

9 Hadrien David (Fra) 42

10. Ugo de Wilde (GB) 39

Paul Aron (Fra) 39

