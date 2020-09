A Fórmula Renault Eurocup chegou ao fim de sua quarta etapa neste domingo (13), em Magny-Cours, com Caio Collet, da R-ace GP firme na briga pelo título contra o francês Victor Martins, da ART. Após vencer a primeira corrida de ponta a ponta no último sábado (12), Collet largou na vice-liderança da segunda e manteve a mesma posição até o fim da corrida, vencida por Martins. O espanhol David Vidales completou o pódio.

A prova deste domingo teve uma largada diferente, o Safety Car puxou o pelotão mesmo com a pista seca, o motivo foi que na corrida anterior um piloto teve problemas com o carro e deixou um pouco de óleo na pista na formação do grid, na faixa de dentro. O carro de segurança foi acionado para deixar todos em condições iguais.

Igualdade que também se manteve entre os dois primeiros colocados, Victor Martins e Caio Collet imprimiram ritmo forte e se desprenderam do resto do grid. Com desempenhos parecidos, o francês manteve a primeira posição para vencer a corrida, enquanto Collet garantiu o segundo lugar com facilidade. David Vidales, apesar de não atacar os líderes, também não teve dificuldades para chegar no pódio.

“Foi uma boa corrida. Houve bom equilíbrio entre os primeiros colocados. Nós três (Collet, Martins e Vidales) andamos no mesmo ritmo e bem próximos, era difícil ultrapassar. Mas, no geral, foi um fim de semana positivo, fiquei feliz com os resultados aqui em Magny-Cours.” Disse Collet, que é membro da Academia de Pilotos da Renault.

Com o resultado, o brasileiro perdeu a liderança para Victor Martins, mas está a apenas dois pontos do francês. Collet também chegou a marca significativa de 26 corridas seguidas na zona de pontos, contando os resultados da temporada de 2019. Recorde na categoria.

A próxima etapa da Fórmula Renault Eurocup será entre os dias 25 e 27 de setembro, em Zandvoort, na Holanda.

Os 10 primeiros na Corrida 2 em Magny-Cours:

1 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX 18 voltas

2 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP +0.690

3 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT + 3.097

4 #53 Lorenzo Colombo (Ita) BHAITECH + 3.652

5 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN + 4.226

6 #93 Grégoire Saucy (Sui) ART GRAND PRIX + 5.112

7 #27 Ugo de Wilde (GB) ARDEN +5.808

8 # 38 Wiliam Alatalo (Fin) JD MOTORSPORT +9.112

9 #71 Amaury Cordeel (Bel) FA RACING+9.832

10 #52 Vicky Piria (Ita) BHAITECH+ 14.076

Corrida 1 (Sábado):

1 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP 21 voltas

2 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT + 4.223

3 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX +5.433

4 #93 Grégoire Saucy (Sui) ART GRAND PRIX + 13.840

5 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN + 15.577

6 #53 Lorenzo Colombo (Ita) BHAITECH + 16.124

7 #27 Ugo de Wilde (GB) ARDEN +17.057

8 #3 Petr Ptacek (Cze) R-ACE GP +19.676

9 # 38 Wiliam Alatalo (Fin) JD MOTORSPORT +20.452

10 #91 Paul Aron (Fra) ART GRAND PRIX + 31.930

Classificação do Campeonato (Top-10):

1. Victor Martins (Fra) 133

2. Caio Collet (Bra) 131

3. David Vidales (Esp) 102

4. Franco Colapinto (Arg) 68

5. Alex Quinn (GB) 65

6. William Alatalo (Fin) 59

7. Lorenzo Colombo (Ita) 54

8. Grégoire Saucy (Sui) 51

9. Paul Aron (Fra) 27

10. Ugo de Wilde (GB) 24

PÓDIO: GP da Toscana tem acidente bizarro e surpresas no "meio do bolo"

PODCAST: Vitória de Gasly é prova que F1 é ambiente 'onde os fracos não têm vez'?