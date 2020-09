O GP de San Marino foi fantástico para os pilotos da Academia VR46. Luca Marini e Marco Bezzechi marcaram uma dobradinha para a equipe na Moto2 e Morbidelli venceu sua primeira corrida na MotoGP, à frente de Francesco Bagnaia, que também conseguiu seu primeiro pódio.

Rossi se manteve junto a Morbidelli nas primeiras voltas do GP de San Marino antes de ser superado por um forte Bagnaia, que chegou à segunda posição, mesmo ainda se recuperando de uma perna quebrada. O piloto da Yamaha perdeu o lugar no pódio na última volta para Joan Mir, da Suzuki, mas disse ser “uma grande satisfação” ver os dois primeiros pilotos do VR46 que graduaram para a MotoGP terminarem em primeiro e segundo.

“Criamos cobras,” comentou Rossi sobre os pilotos da Academia. “Continua a ser uma grande satisfação porque penso que é algo único a este nível. Se tivéssemos conseguido colocar os três [de nós] no pódio, teria sido uma coisa histórica.”

“Estou meio triste porque fui o único que faltou no pódio, mas por outro lado estou feliz. Houve um momento durante a corrida em que me perguntei - quem diabos teve essa ideia de criar a Academia?

“Sério, é uma grande satisfação porque trabalhamos todos os dias para fazê-los crescer. Fizemos uma grande coisa para o motociclismo italiano - é uma pena que eles pilotam tão forte, tão cedo! Mas quando eu parar, ainda podemos torcer por nossos pilotos. Então, estou feliz.”

Rossi está agora em sexto lugar no campeonato e a 18 pontos da liderança, mas admite que tem que “ir um pouco mais rápido” para entrar na luta pelo título.

“Está começando a ficar interessante”, disse Rossi sobre o campeonato. “Tenho que ir um pouco mais rápido para lutar pelo título, mas se terminasse em segundo hoje estaria apenas 10 ou 11 pontos atrás do primeiro.

“Estamos todos próximos e não há um favorito claro, porque todos têm seus problemas. Estou há apenas 18 pontos e tenho que tentar dar o meu melhor e não desistir, porque este ano realmente tudo pode acontecer. ”

