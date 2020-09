O brasileiro Caio Collet, da equipe R-Ace GP, conquistou neste sábado seu sexto pódio em nove provas da temporada 2020 da Fórmula Renault Eurocup. O piloto foi o segundo colocado na corrida 1 da quinta etapa do campeonato, disputada em Zandvoort, na Holanda.

Pela manhã, poucas horas antes da corrida, os pilotos participaram do treino classificatório e o brasileiro conquistou a segunda posição no grid, atrás do francês Victor Martins, que tem sido seu principal rival na briga pelo título até aqui.

Collet largou bem e pressionou Martins durante a disputa, principalmente nos minutos finais, baixando a diferença em cada trecho. Os dois abriram mais de 15 segundos de vantagem para o terceiro colocado e completaram a etapa nas mesmas posições de largada, com o espanhol David Vidales completando o pódio.

Com os resultados, Collet segue na vice-liderança, com 149 pontos. Martins lidera com 158. Neste domingo (27), acontecerá a segunda prova da rodada dupla, que completará a primeira metade do campeonato. O classificatório será realizado às 5h05 (de Brasília), com a largada da prova às 9h15 (de Brasília).

Estreando no traçado de 4,259 km e 14 curvas, Collet ficou satisfeito com o trabalho da equipe, mas sabe que o classificatório deste domingo será essencial para brigar pela vitória.

“Larguei bem, tentei pressionar o Victor durante toda a prova, principalmente no final, mas ele não cometeu nenhum erro. As inclinações da pista podem ajudar um pouco, mas é um circuito complicado para ultrapassar. Por isso, vamos focar no trabalho amanhã e tentar lutar pela pole position”, ressaltou o brasileiro de 18 anos.

“A equipe fez um grande trabalho hoje, o carro estava muito bom, então vamos tentar evoluir ainda mais para amanhã”, finalizou Collet, que em 2019 foi o campeão entre os estreantes na F-Renault Eurocup.

Integrante do Renault Sport Academy, o brasileiro já foi ao pódio em seis das nove provas de 2020: duas vitórias (Monza e Magny-Cours); três segundos lugares (Ímola, Magny-Cours e Zandvoort); e um terceiro (Monza). Na categoria, o brasileiro também detém uma marca expressiva: são 28 corridas seguidas na zona de pontos.

As atividades deste domingo em Zandvoort estão programados para serem exibidos ao vivo pelo YouTube e Facebook da Renault Sport.

Resultado da corrida deste sábado (Top-10):

1 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX 20 voltas

2 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP + 1.453

3 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT + 17.297

4 #3 Petr Ptacek (CZE) R-ACE GP + 20.142

5 #71 Amaury Cordeel (Bel) FA RACING + 20.382

6 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT + 24.421

7 #91 Paul Aron (Fra) ART GRAND + 24.650

8 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN + 25.102

9 #53 Lorenzo Colombo (Ita) BHAITECH + 28.341

10 #93 Grégoire Saucy (Sui) ART GRAND PRIX + 31.823

Confira a programação em Zandvoort (Horários de Brasília):

Domingo, 27

5h05 às 5h25 – Classificatório 2

9h15 – Largada Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Classificação do Campeonato (Top-10):

1. Victor Martins (Fra) 158

2. Caio Collet (Bra) 149

3. David Vidales (Esp) 117

4. Franco Colapinto (Arg) 76

5. Alex Quinn (GB) 69

6. Wiliam Alatalo (Fin) 59

7. Lorenzo Colombo (Ita) 56

8. Grégoire Saucy (Sui) 52

9. Paul Aron (Fra) 33

10. Ugo de Wilde (GB) 24

Galeria Lista Caio Collet 1 / 4 Foto de: Dutch Photo Agency Caio Collet 2 / 4 Foto de: Dutch Photo Agency Caio Collet 3 / 4 Foto de: Dutch Photo Agency Caio Collet 4 / 4 Foto de: Dutch Photo Agency

