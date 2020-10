O hino brasileiro voltou a ser tocado em Ímola (ITA) neste sábado (31), após a grande vitória do paulista Caio Collet na primeira prova da oitava etapa da Fórmula Renault Eurocup. Correndo diante de todo o circo da Fórmula 1, que disputa no circuito o GP da Emilia Romagna, Collet partiu da terceira posição, mas logo após a largada assumiu a ponta e não deu chance aos rivais.

O piloto da equipe R-ace GP, que é integrante do Renault Sport Academy, venceu com mais de quatro segundos de vantagem. Foi a quarta vitória do brasileiro na temporada 2020 e o décimo pódio em 15 corridas.

Com o resultado, Collet diminuiu para oito pontos a diferença para o principal rival na briga pelo título. O francês Victor Martins foi o quinto colocado na prova deste sábado e está com 257 pontos, contra 249 de Collet.

Neste domingo, os pilotos voltam à pista e disputam a segunda prova da rodada dupla. O grid será definido a partir de 4h55 (de Brasília), com a largada às 6h30 (de Brasília). O treino e a corrida poderão ser acompanhados ao vivo pelo YouTube e Facebook da Renault Sport.

Na corrida deste sábado, Collet largou muito bem e já pulou de terceiro para segundo. Logo em seguida, assumiu a ponta, ultrapassando o pole position Lorenzo Colombo. Ainda na primeira volta, um incidente provocou a entrada do safety car. Na relargada, o brasileiro manteve a ponta, mas o carro de segurança foi acionado mais uma vez, após um novo incidente.

Na segunda relargada, Collet também imprimiu um ritmo forte e seguiu firme para a conquista da vitória. Na segunda etapa do ano, quando correu pela primeira vez em Ímola, o brasileiro já havia ido ao pódio, com um segundo lugar.

“Foi um dia muito especial. O classificatório não foi espetacular, mas o terceiro lugar no grid foi bom”, comentou o brasileiro de 18 anos. “Na corrida, consegui uma boa largada. Depois, me beneficiei do erro do (Lorenzo) Colombo, fiz a ultrapassagem e assumi a liderança."

“O carro estava muito bom. Queria agradecer muito à equipe e ao meu engenheiro, por todo o trabalho que eles fizeram neste sábado. A equipe está de parabéns e essa vitória é mais para eles do que pra mim”, disse.

O brasileiro também celebrou a vitória diante dos principais chefes e dirigentes da F1. “É uma ocasião especial, com a Fórmula 1 voltando a Ímola depois de tantos anos, poder vencer diante de toda a categoria. Sem dúvida, será um dia inesquecível para mim”, completou Collet, que em 2019 foi o campeão da F-Renault Eurocup entre os novatos e segue ampliando seu recorde na categoria, somando pontos nas últimas 34 corridas disputadas.

Os 10 primeiros na corrida deste sábado em Ímola:

1 Caio Collet (Bra) R-ace GP 32min33s728

2 Alex Quinn (GB) Arden + 4s362

3 Lorenzo Colombo (Ita) Bhaitech + 4s768

4 Franco Colapinto (Arg) MP Motorsport + 5s411

5 Victor Martins (Fra) ART Grand Prix + 6s494

6 Hadrien David (Fra) MP Motorsport + 8s569

7 Reshad de Gerus (Fra) Arden + 9s278

8 William Alatalo (Fin) JD Motorsport +9s757

9 Ugo de Wilde (GB) Arden +11s040

10 Petr Ptacek (CZE) MP Motorsport +11.428s

Confira a programação para a corrida deste domingo em Ímola (Horários de Brasília):

Domingo, dia 1º de Novembro

4h55 às 5h15 – Classificatório

6h30 às 7h05 – Corrida 2

Classificação do Campeonato (Top-10):

1. Victor Martins (Fra) 257

2. Caio Collet (Bra) 249

3. David Vidales (Esp) 143

4. Franco Colapinto (Arg) 138,5

5. Alex Quinn (GB) 124

6. Lorenzo Colombo (Ita) 85

7. Grégoire Saucy (Sui) 83,5

8. Wiliam Alatalo (Fin) 76

9. Ugo de Wilde (GB) 66,5

10. Hadrien David (Fra) 53

