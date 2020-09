Fórmula Renault Eurocup: Collet corre pela primeira vez em Zandvoort

A disputa da temporada 2020 da Fórmula Renault Eurocup segue acirradíssima. Neste final de semana (26 e 27), pilotos e equipes partem para Zandvoort, na Holanda, palco da quinta etapa do total de 10 em rodada dupla.

O circuito de 4,259 km e 14 curvas, que voltaria a receber a Fórmula 1 este ano, mas teve sua prova cancelada em virtude da pandemia do coronavírus, será novidade para o brasileiro Caio Collet, da equipe R-Ace GP. Há duas semanas, em Magny-Cours, o piloto viveu um dos melhores finais de semana na categoria, com uma pole, uma vitória e um segundo lugar.

Na batalha pela liderança, Collet tem se revezado na posição de honra com o francês Victor Martins, que tem apenas dois pontos de vantagem (133 contra 131).

As atividades em Zandvoort terão início na quinta-feira (24), com duas horas de testes coletivos. Na sexta-feira (25), os pilotos participam dos treinos livres. No sábado (26), disputam o classificatório e a corrida 1, a partir do meio-dia de Brasília. No domingo (27), mais uma tomada e a corrida 2, com largada às 9h15 (de Brasília).

“O campeonato está bem competitivo e precisamos seguir focados e trabalhando em cada detalhe. Magny-Cours foi uma etapa muito positiva pra mim. Conquistei minha primeira pole position, venci de ponta a ponta a corrida 1 e depois fui segundo na prova de domingo. Sem dúvida, foi meu melhor final de semana na temporada. Mas ainda tem muita coisa pela frente e o campeonato deve ser bem apertado até o final”, destacou Collet, que em 2019 foi o campeão entre os estreantes na F-Renault Eurocup.

“Zandvoort será uma pista nova pra mim, mas também para a maioria dos pilotos. Até, porque, eles mudaram o circuito para este ano. O traçado parece muito legal. Tem bastante curva de alta velocidade, sobe e desce e gosto bastante deste tipo de pista”, comentou o brasileiro de 18 anos.

Integrante do Renault Sport Academy, Collet já foi ao pódio em cinco das oito provas de 2020: duas vitórias (Monza e Magny-Cours); dois segundos lugares (Ímola e Magny-Cours); e um terceiro (Monza).

Na categoria, o brasileiro também detém uma marca expressiva: são 27 corridas seguidas na zona de pontos.

“Estamos confiantes e vamos seguir o trabalho que vem sendo feito, mas procurando evoluir ainda mais. Espero que possamos completar a primeira metade da temporada com novos bons resultados”, finalizou.

Os treinos classificatórios e as corridas em Zandvoort estão programados para serem exibidos ao vivo pelo Youtube e Facebook da Renault Sport.

Confira a programação em Zandvoort (Horários de Brasília):

Sexta-feira, dia 25

3h30 às 4h20 – Treino Livre 1

7h50 às 8h40 – Treino Livre 2

Sábado, 26

6h35 às 6h55 – Classificatório 1

12h00 – Largada Corrida 1 (30 minutos + 1 volta)

Domingo, 27

5h05 às 5h25 – Classificatório 2

9h15 – Largada Corrida 2 (30 minutos + 1 volta)

Classificação do Campeonato, após quatro etapas, oito provas (Top-10):