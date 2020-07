Três corridas, uma vitória e dois pódios. Caio Collet segue firme na disputa da temporada 2020 da Fórmula Renault Eurocup. Neste sábado (25), correndo pela primeira vez no autódromo Enzo e Dino Ferrari, em Ímola, o brasileiro largou em segundo e chegou na mesma posição na prova 1 da segunda etapa do campeonato. Com o resultado, isolou-se na liderança, com 58 pontos, 10 a mais que o segundo colocado.

Neste domingo (26), a partir das 7h15 (de Brasília), o piloto – que faz parte do programa Renault Sport Academy – disputa a segunda corrida da rodada dupla. O grid será definido algumas horas antes (4 horas de Brasília). Vinte pilotos participam da prova em Ímola.

Leia também: Caio Collet vence em Monza e lidera Fórmula Renault Eurocup

“Tivemos um bom ritmo na corrida. O David (Vidales vencedor da corrida) conseguiu abrir uma vantagem nas duas primeiras voltas e foi difícil alcançá-lo no final. Mas consegui o segundo lugar, mais um pódio e pontos importantes para o campeonato. Gostaria de agradecer mais uma vez a equipe R-ace GP, que fez um grande trabalho em nossa primeira vez aqui. Então, vamos trabalhar para continuar com esse ritmo forte amanhã”, declarou o brasileiro de 18 anos.

Resultado Corrida 1 (Top 10):

1 #32 David Vidales (Esp) JD MOTORSPORT 18 voltas

2 #1 Caio Collet (Bra) R-ACE GP + 0.534

3 #38 Wiliam Alatalo (Fin) JD MOTORSPORT + 1.023

4 #92 Victor Martins (Fra) ART GRAND PRIX + 1.338

5 #20 Alex Quinn (GB) ARDEN + 1.416

6 #11 Franco Colapinto (Arg) MP MOTORSPORT + 1.685

7 #53 Lorenzo Colombo (Ita) – BHAITECH + 2.765

8 #27 Ugo de Wilde (Bel) ARDEN + 3.208

9 #17 Hadrien David (Fra) MP MOTORSPORT + 3.772

10 #44 Mikhael Belov (Rus) M2 COMPETITION +4.229

Classificação do Campeonato (Top-10):

1. Caio Collet (Bra) 58 pontos

2. Franco Colapinto (Arg) 48

3. Victor Martins (Fra) 31

4. Alex Quinn (GB) 28

5. Wiliam Alatalo (Fin) 25

David Vidales (Esp) 25

7. Michael Belov (Rus) 23

8. Hadrien David (Fra) 16

9. Tijmen van der Helm (Hol) 14

10. Ugo de Wilde (Bel) 8

Amaury Cordeel (Bel) 8

