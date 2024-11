A2RL conclui corridas de demonstração em Suzuka na Super Formula

A Liga de Corrida Autônoma de Abu Dhabi (A2RL) deu mais um passo importante para o lançamento de sua segunda temporada com duas corridas de demonstração em Suzuka, no Japão, durante a última rodada da temporada deste fim de semana na Super Formula.

Por ser a sede do campeonato de onde vem o carro base da A2RL, o Dallara SF23, foi apropriado que o campeonato inaugural fizesse uma visita a Suzuka enquanto se prepara para o confronto de abril próximo no Circuito Yas Marina de Abu Dhabi.

Duas corridas de demonstração foram realizadas na cidade japonesa, com dois carros de IA se enfrentando na manhã de sábado, antes de uma disputa "IA vs. Humano" envolvendo o ex-piloto de Fórmula 1 e piloto de desenvolvimento da A2RL Daniil Kvyat contra "Yalla", uma das duas máquinas de IA.

Infelizmente, "Yalla" estourou os pneus traseiros na volta de formação e bateu nas barreiras, encerrando prematuramente os procedimentos. Como o tempo de pista alocado para a A2RL era muito limitado, não houve oportunidade de colocar o outro carro de IA, "Nova", para enfrentar Kvyat.

Mas isso não quer dizer que a viagem da A2RL a Suzuka tenha sido em vão - longe disso.

Antes das corridas de demonstração, a equipe da A2RL passou cerca de 20 dias em Suzuka realizando testes com os dois carros de IA fornecidos pela equipe TII Racing, além de um carro "humano" a ser pilotado por Kvyat.

Ensinar à IA o layout do circuito não foi uma tarefa simples, especialmente porque os dados de GPS da pista japonesa fornecidos se mostraram menos precisos do que o esperado.

Watch: A2RL: Human vs Machine Suzuka 2024 - Sunday

Ao contrário de Abu Dhabi, que é quase toda plana, com muitas partes de asfalto e apresenta muitas curvas lentas, Suzuka é uma pista antiga com curvas rápidas e fluidas que são muito mais difíceis de serem dominadas por uma máquina de IA.

Isso se deve, em parte, à dificuldade de estimar com precisão os níveis de aderência na linha de corrida e às dificuldades que o carro da IA enfrenta ao usar os meios-fios corretamente.

É por isso que os dois carros de IA, durante sua batalha particular no sábado, só conseguiram produzir uma melhor volta na faixa de 2m34s entre eles, o que os colocou quase um minuto mais lentos do que os humanos que dirigiam carros semelhantes (mas não idênticos) na qualificação pouco tempo antes.

O Dr. Giovanni Pau, diretor técnico da equipe TII que forneceu os dois carros para a viagem a Suzuka, explicou que as máquinas de IA foram ajustadas para 80% de suas capacidades teóricas para fins da demonstração em Suzuka, em parte devido ao desejo de diminuir o risco de um acidente que poderia atrapalhar os procedimentos e também em consideração à segurança de Kvyat.

"Podemos chegar a cerca de 90-95%, mas não quando temos um humano na pista", disse Pau. "Temos que priorizar a segurança".

A volta de "Yalla", que aconteceu na saída do grampo de cabelo quando ele estava se preparando para enfrentar Kvyat, foi resultado de uma perda de pressão do pneu traseiro "possivelmente devido a um mau funcionamento da válvula ou detritos na pista", de acordo com um comunicado emitido pela A2RL.

"Isso, combinado com temperaturas dos pneus mais frias do que o esperado devido a um longo período no grid antes da largada, fez com que o carro rodasse e parasse no NISSIN Brake Hairpin", acrescentou.

A2RL Foto de: Motorsport.com Japan

Embora tenha sido uma maneira infeliz de terminar a tão esperada demonstração em Suzuka, foi também um lembrete dos obstáculos que ainda precisam ser superados com uma tecnologia que Pau descreve como "ainda em sua infância; uma criança que acabou de se levantar e está aprendendo a andar".

"Fazer uma estimativa correta da aderência na linha de corrida quando o carro está funcionando é um dos programas de pesquisa mais difíceis até hoje", acrescentou.

Outro problema enfrentado pela A2RL é o fato de o software de IA ainda não ser capaz de se movimentar da mesma forma que um motorista humano faria para aquecer os pneus.

"Podemos aquecer os pneus e os freios com aceleração e frenagem rápidas, e estamos trabalhando em um sistema que possa reproduzir a oscilação", disse Pau.

O SF23 usado pela A2RL usa os mesmos freios de fibra de carbono Brembo e pneus Yokohama do carro real, embora o motor Honda, com 500 cv, seja menos potente do que as unidades de competição produzidas pela Honda e pela Toyota, com cerca de 100 a 150 cv.

Pau faz questão de salientar que o A2RL deu grandes passos no espaço de dois anos desde que o projeto foi lançado. Quando o carro rodou pela primeira vez em Abu Dhabi, ele percorria o circuito em três minutos e meio. Agora, ele é capaz de fazer voltas em 1m54s e, quando a série voltar a se reunir em Yas Marina em abril, certamente haverá mais progresso.

As dores do crescimento são inevitáveis, e a demonstração em Suzuka não foi exceção. Mas, ao ver as máquinas A2RL dividindo o paddock com os pilotos de Super Fórmula nos quais se baseiam, ficamos com a sensação de que talvez não demore muito para que "Yalla" se vingue.

Teste do A2RL Foto de: Masahide Kamio

