Raphael Reis conquistou neste domingo (27) a medalha de bronze na categoria de Turismo do FIA Motorsport Games. Competição organizada pela entidade máxima do esporte a motor mundial, a “Olimpíada do automobilismo” reúne as mais diversas categorias e competidores do mundo todo. Foi a segunda participação do piloto defendendo as cores do Brasil nos carros de turismo do conceito TCR.

O brasiliense alinhou o CUPRA Leon VZ TCR #77 preparado pela Monlau Motorsport na quarta posição na bateria decisiva. Após apresentar um ritmo forte nos dois treinos livres e no classificatório, em que conquistou o segundo melhor tempo, Reis foi tocado na corrida 'sprint' de sábado, forçado a trazer o #77 para reparos nos boxes. Ainda assim, recebeu a bandeirada na quarta posição.

Em condições de chuva para o começo da bateria, Reis saltou bem na largada e assumiu ainda na primeira volta um lugar no pódio. Com a condição do asfalto mudando significativamente ao longo da corrida, ele batalhava para manter o terceiro lugar a medida em que os compostos de pista molhada do CUPRA #77 se desgastavam com o asfalto secando.

Sólido durante os 30 minutos de prova e garantindo a medalha, o brasileiro abriu o giro final na terceira posição. A passagem derradeira foi intensa e dois concorrentes abriram ataques. Já na metade final do traçado de 4.005m e 14 curvas, Reis foi tocado pelo francês Aurélien Comte em tentativa de ultrapassagem e viu o espanhol Eric Gene aproveitar o movimento e também passá-lo.

Raphael Reis com o CUPRA Leon VZ TCR #77, seu carro no FIA Motorsport Games. Foto de: Divulgacao

Reis recebeu a bandeirada na quinta punição, mas os comissários puniram o carro #7 da França, elevando o brasiliense ao quarto posto na bandeirada. A medalha demorou para chegar, mas após nova análise dos comissários, Gene também recebeu uma punição e Raphael colocou a bandeira do Brasil no pódio em Valência.

“Foi uma corrida muito movimentada", disse o representante do país após a corrida, falndo ainda sobre as condições climáticas desafiadores. "Os pneus de chuva sustentaram bem no começo e conseguimos imprimir um bom ritmo na primeira metade da prova. A pista foi secando e comecei a enfrentar algumas dificuldades com a aderência dos compostos", contou.

"Na última volta fui tocado na tentativa de ultrapassagem do francês e vi o pódio escapar por alguns instantes, mas a medalha de bronze é nossa e vai nos dar ainda mais forças para buscar o título no TCR South America", concluiu, relembrando o movimentado final.

F1 2024: SAINZ VOA no MÉXICO! VERSTAPPEN LARGA À FRENTE de NORRIS; FIASCOS DE PÉREZ e PIASTRI

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!