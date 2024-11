A temporada de 2024 será a última da parceria entre Lewis Hamilton e a Mercedes após 12 anos juntos na Fórmula 1. Depois de muito sucesso com o time britânico, o heptacampeão fará sua transferência para a Ferrari.

A mudança provavelmente será a última de Hamilton na F1, com o britânico buscando o oitavo título mundial para acrescentar outro recorde à sua carreira.

Hamilton se juntou à Mercedes vindo da McLaren em 2013 e desfrutou de um dos períodos mais dominantes da história da categoria. Sob a liderança de Toto Wolff, o britânico conquistou seis de seus sete títulos com os Flechas Pratas e se tornou o piloto mais vencedor da história do esporte com a equipe.

A notícia da transferência de Hamilton para a Ferrari foi uma surpresa para os fãs, especialistas e para Wolff. O chefe da equipe Mercedes chegou a enviar uma mensagem de texto ao seu amigo e rival Frederic Vasseur para perguntar se os rumores eram verdadeiros.

Tendo que lidar com uma notícia tão importante, Wolff também recebeu conselhos do técnico do Manchester City, Pep Guardiola, sobre como lidar com a situação.

Falando no podcast High Performance, Wolff refletiu sobre seus anos com Hamilton e revelou a "coisa mais importante" que aprendeu com o piloto de 39 anos.

Wolff falou sobre como aprendeu a conversar com o sete vezes campeão, especialmente durante o período em que Hamilton perdeu o título de 2016 para o companheiro de equipe da Mercedes, Nico Rosberg.

De acordo com o austríaco, foram esses momentos que tornaram seu relacionamento com Hamilton "tão forte".

Perguntado sobre o que mais aprendeu com o piloto, ele disse: "Seu constante autoaperfeiçoamento. Não apenas no sentido profissional, como dirigir para ele ou gerenciar a equipe para mim. Mas também a forma como ele abraça essa mudança pessoal..."

"Tivemos um período realmente difícil em 2016, depois que Nico se tornou campeão, e não nos falamos por algumas semanas, e então ele foi à minha casa porque eu disse: 'Precisamos conversar'".

Nico Rosberg e Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 Foto: XPB Images

"Passamos muitas horas e saímos desse encontro antes da festa de Natal muito fortes. Isso estabeleceu a base para nossa amizade e relacionamento nos próximos anos".

"Mas o que eu disse a ele foi: 'Não podemos deixar de conversar um com o outro. Se algo o incomodar, basta pegar o telefone e me dizer. E eu prometo fazer o mesmo".

