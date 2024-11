Atualmente, a Ferrari está em segundo lugar no campeonato de construtores da Fórmula 1, precisando de apenas 36 pontos para alcançar a McLaren, que tomou a liderança da Red Bull. No entanto, os taurinos estão bem próximo, com apenas 13 pontos de diferença na terceira colocação.

Recentemente, os italianos tiveram um fim de semana complicado no GP de São Paulo, com Charles Leclerc cruzando apenas como quinto colocado, enquanto Carls Sainz nem mesmo completou a prova após rodar.

Agora, o time se encaminha para as últimas três rodadas - Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Apesar de pouca diferença e grandes chances de tomar o lugar da McLaren, Fred Vasseur, chefe da Ferrari, não se importa muito com o que acontece na tabela de construtores.

Na verdade, Vasseur defende que prefere focar mais em tudo que pode acontecer em pista e quer garantir que seus dois pilotos tenham chances de grandes vitórias.

"Temos a mesma abordagem há meses, queremos nos concentrar em qualquer corrida do fim de semana, porque essa é a melhor atitude para mim", disse Vasseur.

"Estamos nos concentrando apenas no que podemos fazer e não estamos tentando calcular a classificação".

"Para ser sincero, não me lembro quem está com quais pontos na classificação do campeonato das equipes no momento e quero manter essa abordagem".

