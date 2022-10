FIA Motorsport Games: Gabriel Koenigkan é P1 no Kart Jr após duas corridas

Carregar reprodutor de áudio

Jovens pilotos da capital federal ditaram o ritmo da delegação brasileira em ação neste sábado no FIA Motorsport Games em Paul Ricard.

Caçula da equipe enviada pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) para a França, Gabriel Koenigkan, 13, confirmou nas duas baterias preliminares o bom desempenho dos treinos. Ele foi segundo pela manhã e venceu à tarde e é o competidor com menos pontos acumulados na categoria Kart Jr. Neste domingo acontece mais uma preliminar, em que larga em segundo lugar, e a final.

Pedro Clerot foi outro destaque positivo no sábado. O líder da F4 Brasil cravou o quarto lugar no grid de 24 competidores e terminou a primeira prova na mesma posição. Largou muito bem e chegou a andar em terceiro no início da prova, até ser ultrapassado pelo representante da Suíça em manobra na qual o concorrente colocou rodas nas linhas azuis de Paul Ricard.

Outro carro que frequentou a zona de pódio foi a Mercedes AMG de Bruno e Adalberto Baptista na classe GT Cup. Depois de apresentar problema de câmbio na corrida da manhã, a dupla formada por pai e filho partiu do fim do grid e, catapultada por uma formidável largada de Bruno, fechou a primeira volta em quarto. O piloto da Stock Car entregou o carro em terceiro para seu pai na janela de pits. No segundo stint, uma bandeira amarela no final agrupou o pelotão antes de ser anunciado time penalty de 5s ao carro brasileiro. Assim a dupla caiu para nono lugar na bandeirada.

O pace apresentado por Bruno desde os treinos de sexta-feira deixa a delegação brasileira motivada para a jornada final, em que compete sozinho neste domingo na classe GT Sprint. Será o evento de encerramento dos Jogos, em um concorrido grid que conta com pilotos de fábrica e titulares do DTM.

O sábado teve também o desfecho da Fanatec Esports Cup, evento no qual o brasileiro Igor Rodrigues se destacou desde os treinos. Ele liderou o treino da manhã, foi terceiro na corrida preliminar e largou em quinto na final. Logo na segunda curva, após contato imediatamente à sua frente, Igor teve que tomar ação evasiva com a McLaren 720S GT3 e caiu para o fim do pelotão. O gaúcho veio recuperando ao longo de toda corrida de 70 minutos, para terminar em nono em performance que arrancou aplausos no Mistral Hall, onde foi disputado o concorrido evento de automobilismo virtual, com 57 participantes.

O pernambucano João Maranhão teve uma bela reação durante o sábado. Depois de abrir o dia em 16º na primeira eliminatória, fechou a segunda prova do dia em um respeitável nono lugar na classe Kart Sr. Como Koenigkan, ele tem mais duas corridas no domingo, a segunda valendo medalhas.

Outro que tem duas provas pela frente é o brasiliense Raphael Reis, no TCR. Ele disputou um treino livre neste sábado e classificou o Cupra #77 em 11º no grid para a primeira bateria.

“Foi um dia muito bom, saímos de segundo nas duas baterias”, disse Gabriel Koenigkan. “Cometi alguns erros na primeira, mas consegui manter a posição. A segunda bateria consegui ir bem, ultrapassar pela liderança e abrir boa vantagem. Estamos com um ótimo ritmo e vamos brigar pelo ouro amanhã.”

“Foi um dia positivo, largamos de P4 e os dois carros da minha frente se enrolaram, perdi um pouco de tempo me livrando do enrosco”, comentou Clerot. “O ritmo está bom, acabei perdendo um pouco de reta ao longo da prova, mas mostra que temos carro para buscar a vitória amanhã.”

"Estou muito feliz, dei o meu melhor e fiquei surpreso com o resultado”, disse Igor Rodrigues. “Acredito que consegui representar o país da melhor forma possível aqui na França. Infelizmente essas coisas acontecem no automobilismo, o segundo rodou na final e acabou me acertando e derrubando para a última posição na final. Bola pra frente, consegui recuperar bem ao longo da corrida. Apesar disso, fiquei muito tranquilo e consegui subir para a nona posição e aproveitar o momento. Foi frustrante por conta dos resultados que tinha conseguido, foram detalhes que tiraram da nossa mão essa medalha."

"Estou muito feliz em ter tido essa oportunidade de representar o Brasil no FIA Motorsport Games e ainda mais dividir a pilotagem com meu filho”, comentou Adalberto Baptista. “Como piloto foi uma experiência muito boa, conhecer uma pista nova, das mais tradicionais do automobilismo europeu, competir em um carro diferente e como pai em poder dividir isso com meu filho, que divide essa paixão pela velocidade que eu tenho. Agora tiro o macacão e visto o uniforme de fã e pai de piloto para torcer pelo Bruno na GT Sprint amanhã."

"Na primeira corrida tivemos problema no câmbio, que nos fez abandonar e largar a final ainda mais do fundo do pelotão”, disse Bruno Baptista. “Foi um verdadeiro milagre pular para a terceira posição logo na largada. O carro alemão nos segurou muito e o nosso carro está difícil de guiar, muito dianteiro. Perdemos tempo atrás dele e só consegui passar umas quatro voltas depois, o que nos deixou próximo dos caras que estavam atrás. Amanhã a parada é mais dura, muitos pilotos experientes aqui no automobilismo europeu.

“Correr junto com meu pai foi muito bom, vou guardar esses momentos pela vida toda! Vou aproveitar a companhia dele, brincar um pouco com os errinhos que ele cometeu, mas foi muito bem para o primeiro contato com o carro e com a pista."

"Ainda temos a última classificatória no domingo para buscar a melhor posição possível para a final”, afirmou João Maranhão. “Meu objetivo é disputar a vitória valendo a medalha de ouro amanhã. Estou me acostumando com o kart ainda, na segunda classificatória já consegui chegar mais perto dos primeiros colocados."

“Conseguimos evoluir ao longo do dia aqui na França, mas ainda falta um pouco para brigar de fato pela medalha”, disse Raphael Reis. “O dia foi produtivo na pista, aprendemos mais sobre o traçado e conseguimos melhorar nosso desempenho no carro. Para amanhã vamos ajustar ainda mais a máquina e entrar de vez na briga por uma medalha.”