CBA manda delegação de 11 competidores para FIA Motorsport Games

Pela primeira vez na história, uma delegação de competidores brasileiros vai disputar pelo País um evento multidisciplinar de automobilismo. A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) anunciou nesta quarta-feira sua delegação oficial para a segunda edição do FIA Motorsport Games. O evento será realizado em Marselha, entre 26 e 30 de outubro.

Lançado em 2019 pela FIA com o conceito de ser a “olimpíada do esporte a motor”, o FIA Motorsport Games manda para a pista competidores de 17 diferentes modalidades representando suas bandeiras nacionais e correndo por medalhas de ouro, prata e bronze.

Como nos tradicionais Jogos Olímpicos, o programa de competições é diverso. No FIA Motorsport Games os eventos vão desde o kart até os eSports, passando por modalidades de pista como, Turismo e GT, Fórmula 4, Drift, além de categorias off-road como Rally e Cross Car.

A delegação brasileira terá 11 representantes na França, nas categorias GT, GT Sprint, Turismo, F4, Rally2, Auto Slalom, Kart Sprint Senior, Kart Sprint Junior e eSports.

A equipe brasileira tem patrocínio máster do Banco BRB, patrocinador oficial da CBA.

A chefia da delegação foi conferida pelo presidente da CBA, Giovanni Guerra, a Mauricio Slaviero, executivo de larga trajetória no automobilismo nacional e internacional, tendo ocupado posições como CEO da Stock Car, promotor do TCR South America no Brasil e CEO do FIA E-TCR.

O centro das atividades do FIA Motorsport Games em 2022 será o autódromo de Paul Ricard. Mas, no melhor estilo olímpico, as competições das diversas disciplinas acontecem simultaneamente e em mais de uma arena. Nesse sentido, os eventos de kart terão a supervisão do profissional de marketing Luigi Di Nizo.

Criado pela Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) em 2018, o FIA Motorsport Games foi realizado pela primeira vez em 2019 no Autódromo de Vallelunga, Itália, e volta agora para a segunda edição, uma vez que a crise mundial do Covid-19 impediu as edições previstas para 2020 e 2021. São esperados cerca de 80 países e as disputas ocorrerão em 17 competições.

Confira os representantes brasileiros no FIA Motorsport Games 2022:

GT – Adalberto Baptista e Bruno Baptista

GT Sprint – Bruno Baptista

Turismo – Raphael Reis

Fórmula 4 – Pedro Clerot

Rally 2 – Adroaldo Weisheimer e Rafael Capoani

Auto Slalom – Kattlyn Marry Magno e Bruno Schubert Pierozan

Karting Sprint Senior – João Victor de Teixeira Albuquerque Maranhão

Karting Sprint Junior – Gabriel Dantas Koenigkan

eSports – Igor de Oliveira Rodrigues

